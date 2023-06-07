Зарубежные СМИ: Как иски США против Binance и Coinbase повлияют на крипторынок?

Власти США подали иски против двух крупнейших критобирж. Комиссия по ценным бумагам (SEC) требует заморозить активы американской дочки Binance. Как отмечают в Вашингтоне, крупнейшая мировая криптоплощадка контролирует свыше $2 млрд, которые принадлежат американцем. В результате есть риск, что основатель Binance Чанпэн Чжао похитит эти средства. При этом 5 июня комиссия уже обратилась в суд в связи с деятельностью биржи и ее основателя. А 6 июня под аналогичный удар регулятора попал и крупнейший игрок на американском рынке — площадка Coinbase. Комиссия считает, что биржа работала в качестве незарегистрированного брокера. И в случае успеха этих судебных процессов, как пишет Reuters, рынок криптовалюты может кардинально измениться. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Давление на индустрию со стороны Комиссии по ценным бумагам снова усилилось 5 июня, когда регулятор обвинил Binance и ее основателя Чанпэн Чжао в незаконной торговле ценными бумагами. Две дочки компании привлекали средства американцев, но при этом не были зарегистрированы в качестве брокера. Таким образом биржа якобы пытается избежать надзора со стороны американских властей, отмечает CNBC. В результате, как сообщает телеканал, Комиссия по ценным бумагам потребовала заморозить активы площадки и репатриировать средства как в крипто, так и в фиатной валюте.

Регулятор утверждает, что Binance получил полную свободу действий с активами американских клиентов, а это $2,2 млрд. Кроме того, власти озвучили претензии и к площадке Coinbase, заявив, что она также позволяла торговать незарегистрированными ценными бумагами. Речь идет о различных токенах, доступных клиентам. И прежде чем предлагать такие продукты, компания должна была зарегистрироваться в качестве официального брокера, приводит слова регулятора The New York Times.

В свою очередь, как сообщает The Wall Street Journal, с такой позицией не согласен основатель Coinbase Брайан Армстронг. Он утверждает, что традиционные нормы контроля за ценными бумагами не подходят для цифровых активов.

Американский регулятор открыл огонь по крипторынку, озаглавила свою статью Financial Times. Газета приводит слова председателя Комиссии по ценным бумагам Гэрри Генслера. «Больше цифровой валюты нам не нужно. У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Или евро, или иена — сейчас все они цифровые», — заявил он.

Отрасль в свою очередь много лет утверждала обратное, ссылаясь на отсутствие конкретного криптовалютного законодательства. Теперь же, если регулятор выиграет суды, он сможет преобразовать рынок и утвердить над ним свою юрисдикцию, предполагает Reuters.

Обе криптобиржи планируют опротестовать решение Комиссии по ценным бумагам. При этом акции Coinbase на фоне решения регулятора накануне упали на 12%.

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