Роспотребнадзор снял введенные из-за COVID-19 ограничения для магазинов и общепита

Роспотребнадзор отменил ряд ограничений, действовавших из-за коронавируса, в том числе усиленный режим дезинфекции в заведениях общепита и магазинах. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой от 15 мая, которое опубликовали 6 июня.

Также были отменены:

обязательное медицинское наблюдение за гражданами Китая или вернувшимися оттуда;

обязательное обследование на COVID-19 жителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев;

проведение лабораторных исследований на вирус для вернувшихся из Европы лиц, обратившихся с симптомами простуды.

Минздрав также больше не обязан иметь в достаточном количестве расходные материалы, нужные для проведения лабораторных исследований на COVID-19, а также дезинфекционные препараты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, отменено постановление, позволявшее регионам самостоятельно устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий. Тем не менее они все еще уполномочены это делать в рамках указа президента Владимира Путина.

В России 1 июля 2022 года отменили все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С октября Росстат прекратил публиковать оперативные данные о смертности из-за COVID-19. С 23 мая 2023-го российский оперштаб прекратил ежедневно публиковать данные по COVID-19, теперь статистика приводится раз в неделю по вторникам.

Лаура Кеффер