Где «прячутся» миллионы и при чем тут аудит

Управляющий партнер АКГ «Правовест Аудит» Маргарита Дружинина рассказала, как аудиторы помогают бизнесу искать спрятанные миллионы, сохранять и преумножать их, а также почему компаниям важно уделять внимание налоговой безопасности и как они могут воспользоваться законными налоговыми резервами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер АКГ «Правовест Аудит» Маргарита Дружинина

Фото: Предоставлено АКГ «Правовест Аудит» Управляющий партнер АКГ «Правовест Аудит» Маргарита Дружинина

Фото: Предоставлено АКГ «Правовест Аудит»

— Насколько бизнесу сегодня важно уделять внимание налоговой безопасности?

— Очень важно. В противном случае, «где прячутся» миллионы найдет налоговая инспекция. По статистике ФНС России (отчет ф. №2-НК, март 2023 года), средний чек за одну выездную проверку организаций по РФ в 2022 году вырос на 39% и составил 75 млн руб. (расчет дополнительно начисленных платежей на одну выездную налоговую проверку организаций, выявившую нарушения, включая налоговые санкции и пени). При этом, по данным отчета, из всех выездных проверок организаций 96% являются результативными. И общее количество выездных налоговых проверок организаций выросло на 30% по сравнению с 2021 годом. А значит, у налогоплательщиков растет риск попасть в статистику ФНС.

Большинство компаний сегодня стремится не привлекать внимание налоговых органов и не ставить под удар руководителей. Они минимизируют налоговые риски сами и обращаются за «взглядом со стороны» к внешним аудиторам. В 2022 году мы отметили рост спроса на аудит с расширением по налогам. В частности, 63% наших клиентов добавляли налоговый аудит в техзадание к финансовому аудиту бухотчетности, что больше, чем в предыдущем году, на 21%. Практика показывает, что обычного классического финансового аудита для налогового спокойствия и сохранения миллионов в бизнесе сегодня недостаточно.

— А как аудит снижает налоговые риски?

— Аудиторы — не налоговые инспекторы. Наоборот, они работают в интересах бизнеса, определяют слабые места и говорят, что нужно сделать для порядка в учете и отчетности, чтобы предотвратить риски и использовать законные налоговые резервы во благо компании.

Наши клиенты ценят «Правовест Аудит» за «аудит с человеческим лицом». Мы выстраиваем с клиентами дружеско-партнерские отношения, когда аудиторы не просто молча заполняют рабочие таблицы, а обсуждают обнаруженные недостатки, пути устранения рисков, возможности законной оптимизации налоговых платежей и документооборота. Например, довольно часто налоговые риски у наших клиентов создает отсутствие внутренних документов, подтверждающих экономическую обоснованность расходов. Сотрудники предприятия могли не оформить эти документы по незнанию или из-за халатности. Так, у одной компании аудиторы выявили налоговых рисков почти на 2 млрд руб. из-за отсутствия документов: положений о премировании и приказов, подтверждающих обоснованность выплаты премий сотрудникам, путевых листов для подтверждения расходов на ГСМ и т. п. После нашего аудита компания эти документы восстановила, тем самым уберегла себя от многомиллионных доначислений и штрафов.

— Вы также упомянули о налоговых резервах — они есть у любой компании?

— Да, почти у каждой компании есть возможность использовать законные налоговые резервы. Но многие готовы заплатить в бюджет даже больше налогов, чем положено. Например, не принимают к вычету НДС в полном объеме, не создают резервы в налоговом учете и множество других причин.

— Почему не все пользуются законными преференциями?

— Часто бухгалтерия не хочет или не может «отстаивать льготы» в налоговой инспекции, поскольку нет сил или уверенности, что в налоговом учете компании все в полном порядке. Поэтому руководителям следует задуматься, кто больше контролирует бухгалтерию. Если налоговая инспекция, то есть риски, что компания будет переплачивать налоги «в угоду бюджету». А если у бухгалтерии есть поддержка и «дружественный» контроль, то налоги будут уплачены верно и экономно. В нашей практике было много случаев, когда компаниям удавалось сэкономить миллионы, применяя преференции Налогового кодекса РФ и заявляя своевременно вычеты НДС благодаря тому, что бухгалтерия почувствовала поддержку аудиторов и уверенность в своих действиях. Например, одна из компаний смогла отложить уплату 5,8 млн руб. налога на прибыль, создав по совету аудиторов резерв на оплату отпусков.

— Что сегодня в приоритете у ваших клиентов?

— Все больше бухгалтеров и руководителей хотят, чтобы в налоговом учете их компании был полный порядок, ведь это залог налоговой безопасности бизнеса и защита от субсидиарной (персональной) ответственности. Наша статистика показывает, что при проведении расширенного аудита с налогами суммы выявленных налоговых рисков в 6 раз больше, чем при проведении классического финансового аудита, а суммы выявленных налоговых резервов в 20 раз выше. Часто средства, вложенные в аудит, окупаются более чем в тысячу раз (например, стоимость аудита — от 450 тыс. руб., а выявленные риски и резервы в среднем составляют более 450 млн руб.).

Поэтому у нас сейчас особо востребован аудит с проверкой налогового учета и расширенной страховкой от налоговых претензий.

— А есть пример из практики, как именно такой аудит работает?

— Недавно мы проводили первичный аудит у растущей производственной компании, и ее финансовый директор настоял, чтобы аудит включал проверку налогов. И компания не прогадала. Было обнаружено, что она переплатила страховые взносы на сумму около 58 млн руб., так как не применяла льготные тарифы для субъектов МСП, таким образом перестраховавшись. Также мы выявили отсутствие документов, подтверждающих расходы на выплату премий сотрудникам, и, соответственно, устранили риск доначисления налога на прибыль на сумму около 60 млн руб.

Сначала главный бухгалтер этой компании очень волновалась и воспринимала аудиторов как налоговых инспекторов, призванных покарать за ошибки. Но уже через день проверки все поняли, что задача аудиторов — помочь все сделать правильно и оградить компанию от рисков.

По итогам аудита руководитель компании получает уверенность, что бухгалтерия справляется и все под контролем, а также он может принимать решения на основе реального положения дел. При этом авторитет бухгалтерской службы после аудита, как правило, возрастает: аудиторы подтверждают квалификацию бухгалтерии, разделяют ответственность за правильность учета и достоверность отчетности.

— Правильно ли я понимаю, что аудит может защитить компанию и ее руководителей от налоговых претензий?

— Да, как показывает наша обширная практика, профилактика рисков в этом случае гораздо выгоднее лечения. Компания «Правовест Аудит» по итогам комплексного аудита к тому же гарантирует компенсацию сумм штрафов и пени в случае претензий по проверенному периоду. Мы являемся лидерами по расширенным гарантиям и даем эксклюзивную страховку «Ингосстраха».

— Какая практика по страховым случаям?

— Страховка действительно работает: в 2022 году наш клиент по комплексному аудиту с расширением по налогам получил компенсацию суммы пеней на несколько миллионов рублей за пропущенную налоговую ошибку (весь налог на прибыль был перечислен в «голову» без распределения на обособленное подразделение). Отмечу, что «Ингосстрах» сразу признал этот страховой случай без наличия судебного решения.

— Какие видите тренды в аудите?

— Налоговый контроль в России сейчас усиливается, а значит, сохранится спрос на налоговый аудит. Также растет доля инициативного аудита, поскольку компании, освобожденные от обязательной проверки, не собираются отказываться от внешнего контроля. Для достижения максимального результата инициативный аудит проводят по индивидуальному заданию, включая в него вопросы, необходимые клиенту. Например, это может быть анализ управленческого учета, чтобы выявить причины отсутствия свободных денежных средств при наличии прибыли. Аудит проводят и для контроля за сохранностью активов и возможных злоупотреблений сотрудников, когда собственник не принимает участия в управлении компанией, в целях оценки компании перед покупкой/продажей, при смене руководства компании или ее финансовой службы и др.

Глава ФНС РФ Даниил Егоров недавно затронул вопрос роста бизнеса, а именно трансформации малого бизнеса в средний, а среднего — в крупный. Отмечено, что у нас в стране больше 70% компаний являются компаниями малого бизнеса, и предположительной причиной отсутствия их роста являются льготы для «малышей», которые бизнес стремится сохранить в том числе путем применения различных налоговых схем (например, фиктивное дробление бизнеса). При этом мы на практике видим, что есть и иные причины торможения роста бизнеса. Многим быстро развивающимся компаниям не хватает квалификации имеющихся бухгалтеров, заточенных на учет малых предприятий. И из-за ошибок в налогах, а точнее, из-за неожиданных налоговых доначислений малое предприятие не сможет стать средним бизнесом, а средний — крупным. Качество ведения бухгалтерского и налогового учета может оказаться слабым звеном.

Наша аудиторская статистика показывает, что только у 7% компаний в учете нет ошибок. Как правило, бухгалтерия настолько загружена текучкой, что не может своевременно отследить многочисленные изменения законодательства. А это риски. Поэтому нам бы хотелось, чтобы доля аудита «с налогами» составляла 93% в общем объеме наших проверок (оставшиеся 7% — это те самые компании с идеальным налоговым учетом) и чтобы у всех наших клиентов была защита и уверенность в том числе в профессионализме своих сотрудников. Аудит «на результат» действительно помогает компаниям не только навести порядок в учете и найти свои миллионы в виде экономии на рисках, законной оптимизации налоговых платежей, а также в целом минимизирует риск субсидиарной (персональной) ответственности руководителей.

Записала Кира Васильева