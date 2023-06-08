«Дефицит персонала — одна из ключевых проблем всей отрасли»

О том, что помогает компании ФБК более 30 лет оставаться устойчивой в любой кризис, как компании удалось одной из первых пройти процедуру по включению в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям на финансовых рынках, усиливается ли конкуренция на аудиторском рынке России, как меняются предпочтения клиентов и с какими проблемами сталкиваются аудиторы, рассказала старший управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Елена Сарафанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Елена Сарафанова

Фото: Предоставлено «ФБК» Старший управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Елена Сарафанова

Фото: Предоставлено «ФБК»

— Расскажите, что за последние 12 месяцев изменилось в вашем бизнесе и под влиянием каких факторов?

— Это далеко не первый кризис, с которым пришлось столкнуться ФБК за более чем 30-летнюю историю. И в очередной раз бизнес компании продемонстрировал устойчивость, хотя, признаюсь, еще год назад в своих прогнозах мы были крайне осторожны. Но, к счастью, реальность оказалась существенно лучше наших консервативных ожиданий. Уверена, что один из ключевых факторов устойчивости — значительная диверсификация бизнеса: компания предоставляет широчайший спектр аудиторских и консультационных услуг. Поэтому спад в одном из сегментов обязательно компенсируется ростом спроса в другом.

— Как вы оцениваете конкуренцию на аудиторском рынке России на сегодняшний день? Есть ли тенденция к ее усилению и почему?

— Весь прошлый год профессиональное сообщество задавалось этим вопросом в связи с переформатированием «большой четверки», уходом международных сетей из России, а также новациями в регулировании. Пока не могу сказать, что эти процессы привели к кардинальной перестройке рынка и изменению характера конкуренции. Впрочем, кое-что мы фиксируем. Во-первых, усиление позиций национальных компаний: некоторые из бывших постоянных клиентов компаний «большой четверки» стали более открытыми при выборе аудиторов и консультантов. Во-вторых, на рынке заметно некоторое усиление ценовой конкуренции: у крупного бизнеса больше нет оснований платить премию за бренд. Можно предположить, что влияние этих факторов будет усиливаться.

— Какие у вас прогнозы относительно изменений клиентского спроса и поведения на будущий год?

— Я не ожидаю каких-то существенных изменений клиентских запросов. Сейчас в нашей компании мы фиксируем рост интереса к инициативному аудиту по сравнению с прошлым годом. Но если сравнить текущие показатели с показателями 2020-го, то рост будет уже не таким заметным. Факторы, обуславливающие эту динамику, могут быть самыми разными. Частично это может объясняться перетоком клиентов от одних аудиторских организаций к другим. С другой стороны, вполне можно допустить, что в нынешних условиях выросло количество компаний, собственники которых задумались о продаже бизнеса.

— ФБК одной из первых была включена в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям на финансовых рынках. Расскажите, что дает компании попадание в этот список? Какие вы получаете преимущества? Сложной ли была процедура включения в реестр?

— Мы действительно первой из крупнейших аудиторских компаний вошли в соответствующий реестр Центрального банка. Преимущества очевидны: только участники реестра могут оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовых рынках. Кроме того, я не исключаю, что нахождение в этом списке Центробанка будет обязательным квалификационным требованием для участия в тендерах и на консультационные услуги. Более того, именно подобные запросы, которые еще прошлой осенью, пока неофициально, стали поступать от наших клиентов, в том числе побудили нас не откладывать этот вопрос в долгий ящик.

Что касается сложности процедуры, то нет, сложной для нас она не была. Разумеется, любая проверка требует мобилизации всей компании. Но справедливости ради надо сказать, что внешний контроль — это норма жизни крупного бизнеса, тем более в нашей сфере. Другое дело, что это был интересный и крайне полезный опыт знакомства с новым регулятором, их подходами к оценке аудиторских организаций, образом мышления.

— Как вы считаете, в последний год на аудиторский бизнес усилилось воздействие внешних факторов (проверки со стороны регулятора, рост конкуренции, дефицит персонала)? Если да, то как ваша компания с этим справляется?

— Я не могу сказать, что проверки со стороны регулятора — существенный фактор, воздействующий на наш бизнес. Разумеется, это требует мобилизации ресурсов, но, с другой стороны, дисциплинирует и в конечном итоге способствует повышению качества управления и эффективности деятельности.

Совершенно другое дело — дефицит персонала. Это одна из ключевых проблем всей отрасли профессиональных услуг, в значительной степени тормозящая ее развитие. Мы сегодня видим, что количество аттестованных аудиторов, появляющихся за год, на порядок меньше, чем тех, кто за этот же период выбывает из профессии, не продлевая свой квалификационный аттестат. Причем самая дефицитная категория — это высококвалифицированные специалисты с трех-пятилетним опытом работы, то есть те, кто, с одной стороны, координирует работу новичков, а с другой — выступает в качестве кадрового резерва для занятия управленческих должностей. На мой взгляд, ключевая причина заключается в том, что аудитор — непростая и поэтому не самая популярная профессия.

Как мы с этим боремся? Разумеется, после приема на работу стараемся обеспечивать нашим сотрудникам максимально комфортные условия: есть возможность выбора удаленного режима работы, ДМС после завершения испытательного срока, корпоративные скидки и иные программы благополучия для сотрудников.

Но, конечно, этого недостаточно. Мы внимательно смотрим на опыт IT-отрасли, которая сталкивается с похожей проблемой. Коллеги находят ее решение в более глубокой интеграции в систему подготовки студентов, организации дополнительных, основанных на практике образовательных программ. Мы также считаем, что один из наиболее эффективных способов получить высококлассного профессионала в команду — вырастить его из молодого специалиста, только начинающего карьеру. ФБК активно сотрудничает с ведущими вузами страны — это МГУ, Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова, ВШЭ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ, МГЮА имени Кутафина и др. Активно занимаются наши сотрудники и преподавательской деятельностью. При всех сложностях этого пути мне кажется, что именно выращивание кадров со студенческой скамьи, популяризация профессии именно на этом этапе — наиболее реалистичный и эффективный способ в обозримой перспективе преодолеть проблему кадрового голода.

— По вашему мнению, насколько оправданна такая мера, как запрет на раскрытие финансовой и другой важной информации банками, страховщиками и другими участниками финансового рынка, действующий с февраля 2022 года по сей день? К чему она ведет в среднесрочной и долгосрочной перспективе и может ли как-то повлиять (или уже влияет) на деятельность аудиторских компаний?

— Здесь следует сказать, что решение государства по закрытию отчетности было оправданно и имело целью затруднить процесс введения новых санкций в отношении отечественных компаний и получение критически важной информации. Однако сегодня мы находимся под давлением беспрецедентных запретительных мер со стороны отдельных недружественных государств и понимаем, что та информация, которая содержится в отчетности, уже никак не может повлиять на введение новых ограничений.

С другой стороны, совершенно явно обозначен приоритет на налаживание и расширение экономических связей с дружественными странами. Мне кажется, что предоставление прозрачной отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами и требованиями российского законодательства, существенно повысит доверие к российским компаниям на новых рынках. Наоборот, предоставление отчетности с изъятиями гарантированно будет вызывать у контрагентов дополнительные вопросы и послужит тормозом для развития отношений. Думаю, именно поэтому в мае 2023 года государством был инициирован процесс обсуждения с бизнесом актуальности сохранения запрета на раскрытие финансовых показателей.

Более того, насколько я знаю, сами представители компаний даже после введения ограничений на раскрытие информации продолжали составлять ее «в стол», не публикуя. Все понимали, что ограничения на предоставление информации — временная мера. При этом профессионалы рынка хорошо знают: остановить подготовку отчетности легко, а вот процесс возобновления будет сопряжен с колоссальными сложностями.

— Какие у вас прогнозы относительно развития рынка аудиторских и консалтинговых компаний на будущий год? Что, на ваш взгляд, может выступить драйвером рынка?

— Если говорить о факторах, которые в ближайшее время будут влиять на состояние дел в отрасли профессиональных аудиторских и консалтинговых услуг, то, безусловно, ключевой из них — это экономический рост. Зависимость здесь прямая: растет экономика — растет спрос и на наши услуги. Думаю, что крайне позитивно на развитии рынка аудиторских и консалтинговых услуг скажется и отмена жестких ограничений на раскрытие финансовой отчетности, о которых уже говорили выше. Но, повторю, пожалуй, одним из ключевых сдерживающих факторов для прогресса в нашей отрасли я считаю дефицит кадров. Мы прикладываем много усилий для популяризации нашей профессии. Но, объективно говоря, сложность получения статуса аттестованного аудитора играет большую роль, когда сотрудник принимает решение о своих карьерных перспективах. При этом никто не говорит, что квалификационные экзамены вообще не нужны. Но в нынешних условиях, возможно, стоит задуматься о ревизии сложившейся практики.

Что до прогнозов, то сегодня, как и год назад, делать их, полагаю, преждевременно: мы по-прежнему находимся в ситуации идеального шторма. И хотя наш корабль уверенно держится на волнах, до завершения бури еще очень далеко. В чем я уверена, так это в будущем компании ФБК. У нас есть отличная команда, сильный бренд, широкая линейка услуг и колоссальный опыт. Одним словом, все, что необходимо, чтобы успешно развивать бизнес даже в самых непростых условиях.

Записала Кира Васильева