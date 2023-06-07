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Бывшего зампреда правительства отпустили из-под домашнего ареста

Ленинский райсуд Перми изменил меру пресечения экс-заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой с домашнего ареста на запрет определенных действий. Как сообщает Properm.ru, госпоже Лопаевой запрещено выходить из дома за исключением походов в суд, за продуктами и в больницу. Также она не имеет права пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госпожа Лопаева и бывший директор фонда «Содействие XXI век» обвиняются в растрате 67,7 млн руб., выделенных ПАО «ЛУКОЙЛ» для нужд организации. Первоначально они обвинялись в мошенничестве и заключили досудебные соглашения. Которые затем были расторгнуты.

Адвокат Елены Лопаевой Михаил Постаногов сообщил «Ъ-Прикамье», что с ходатайством об изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий обратилась сторона защиты.

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