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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались 30 тыс. жителей

Из-за порыва на участке теплотрассы около 30 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения. По информации местных СМИ, площадь Луговая, прилегающая к улице Ивановской, залита кипятком, из-за этого люди не могут спуститься по надземному переходу.

«Установлено, что в 10:40 (03:40 по мск — "Ъ") в результате порыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по ул. Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы»,— сказано в сообщении прокуратуры Приморья.

Ведомство намерено дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Во Владивостоке регулярно происходят аварии на теплосетях, приводящие к массовым отключениям отопления. 15 февраля из-за двух аварий на коммунальных сетях без отопления остались 4 тыс. жителей города. Вчера, 6 марта, во Владивостоке также произошел порыв на теплотрассе. Без отопления и горячей воды несколько часов оставались свыше 6 тыс. жителей 23 домов.

Алексей Чернышев, Владивосток

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