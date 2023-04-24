Стрит-ритейл оживает к лету

С апреля 2022 года в центре Петербурга открылось 108 новых торговых точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу первого квартала доля свободных помещений на ключевых торговых коридорах продемонстрировала снижение с 10,2% в первом квартале 2022 года до 5,6%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К концу первого квартала доля свободных помещений на ключевых торговых коридорах продемонстрировала снижение с 10,2% в первом квартале 2022 года до 5,6%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние 12 месяцев вакансия на пяти основных торговых коридорах Санкт-Петербурга снизилась почти в два раза: с 10,2% в первом квартале 2022 года до 5,6% в первом квартале 2023 года, подсчитали аналитики Nikoliers. Число открытий превысило количество закрытий, а на улице Рубинштейна и вовсе осталось только одно свободное помещение.

С апреля 2022-го по март 2023-го на пяти торговых магистралях Санкт-Петербурга (Невский и Старо-Невский проспекты, Большая Конюшенная улица, улица Рубинштейна, Большой проспект П.С.) открылось 108 новых торговых точек, в том числе 30 магазинов одежды и 46 заведений общепита. Это меньше, чем в 2021 году (тогда было 126 открытий), однако и количество закрытий за последние 12 месяцев тоже снизилось: 93 закрытия вместо 115 в 2021 году.

Основная часть новых открытий магазинов профиля «одежда и обувь» — это российские бренды, в частности, Gloria Jeans, «Эконика», Griol, 2mood, Pompa, «Кенгуру». Кроме того, за три месяца 2023 года на основных торговых улицах появилось два новых российских бренда, ранее не представленных в городе: Oxouno (вместо B&C for junior) и NN2sisters, а количество временно закрытых магазинов сократилось до семи: пока не сняли вывески Prada, Zara, Brunello Cucinelli, Dior/Bvlgari, Louis Vuitton, Fendi, Chanel.

По данным Nikoliers, к концу первого квартала доля свободных помещений на ключевых торговых коридорах продемонстрировала снижение с 10,2% в первом квартале 2022 года до 5,6%. Минимальный уровень вакантности оказался на улице Рубинштейна (1,3%): там осталось только одно пустующее помещение, где ранее располагался ресторан RS 20.

По данным NF Group, в первом квартале 2023 года доля свободных торговых площадей продолжает снижаться на основной части Невского и на Старо-Невском. С января показатель вакантности уменьшился до 7,6% (–0,4 п. п.), достигнув минимальных значений с начала пандемии. Этому поспособствовали высокий интерес со стороны ритейлеров и ожидаемое увеличение количества как российских туристов, так и туристов из Китая.

Как говорят в NF Group в Санкт-Петербурге, в преддверии туристического сезона на Невском проспекте открылись четыре магазина с сувенирной продукцией, а также кафе и пекарни. Среди открытых заведений общественного питания можно выделить «Блинбери» и «Булочную Ф. Вольчека» на Невском проспекте, 54, чайную Chicha San Chen на Невском, 100. Анонсировано открытие «ЛюдиЛюбят» на Невском, 87, и «Чайной ложки» на Невском, 136. Также открылись: магазин верхней одежды из экоматериалов «Зеленый лейбл» на Невском, 164, и магазин обуви Santoni на Невском, 168.

Как отмечают в NF Group, активизация спроса и снижение вакантности привело к тому, что запрашиваемые арендные ставки на основной части Невского проспекта увеличились с января на 5%. По итогам марта диапазон ставок составил 6–10,5 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, включая НДС. На Старо-Невском проспекте ставки пока неизменны и находятся в диапазоне 2,7–6,7 тыс. рублей за «квадрат».

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, говорит: «В течение последних трех лет основная торговая улица города пережила несколько кризисов, напрямую влияющих на спрос и предложение торговых площадей. В настоящее время мы наблюдаем высокий интерес к Невскому проспекту со стороны арендаторов, что обусловлено сформировавшимся отложенным спросом и сезонной активностью в преддверии туристического сезона».

«В первом квартале в Санкт-Петербурге наблюдалось постепенное восстановление рынка стрит-ритейла. Помещения на основных торговых коридорах стали более востребованными,— комментирует Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers.— На фоне сберегательной модели поведения населения растет число операторов общественного питания демократичного формата. Например, на Старо-Невском проспекте готовится к открытию блинная "Чайная ложка", а на Невском проспекте на месте кондитерского магазина Elit loqum недавно открылось сетевое стрит-фуд-кафе "Vлavaше". Кроме того, для оптимизации занимаемой площади и затрат на аренду в одном помещении стали чаще размещаться по два-три арендатора профиля: к ставшей привычной для центральных улиц коллаборации "салон связи и кофейня" добавились также сочетания киосков табачной продукции с другими ритейлерами».

По словам Юлии Кузнецовой, освобожденные иностранными ритейлерами площади активно занимают российские ритейлеры, поэтому к концу первого квартала 2023 года заметно сократилось предложение качественных помещений в лучших локациях. Так, весной текущего года Gloria Jeans откроет свой магазин в универмаге «Дом мод» на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, где ранее располагался Uniqlo.

Однако иностранные бренды также проявляют интерес к рынку стрит-ритейла Петербурга. Например, швейцарский производитель оптики Gresso откроет бутик на месте часового бренда Tourbillon на Большой Конюшенной, 13.

Денис Кожин