По делу в отношении акционера «Мотовилихи» прошли обыски

Как стало известно «Ъ-Прикамье», вчера сотрудники МВД провели обыски в рамках расследования дела в отношении бизнесмена Юрия Медведюка. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, следственные мероприятия проводились по местам жительства ряда лиц, участвовавших во внеочередном собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы», организованном миноритариями. Сейчас «Ростех» пытается добиться в суде признания недействительными итогов этого мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господину Медведюку инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, он, будучи членом совета директоров ПАО, вместе с неустановленными лицами совершил некие действия, которые воспрепятствовали своевременному завершению процедуры банкротства ПАО и его техперевооружению. Сам Юрий Медведюк связывает возбуждение уголовного дела с конфликтом со структурами «Ростеха». Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», сейчас он находится за границей.