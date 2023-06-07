«Овощи Черноземья» выплатили 37 млн рублей компенсации вреда, нанесенного почвам в Липецкой области

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора добилось возмещения ООО «Овощи Черноземья» вреда, причиненного почвам. Компания выплатила более 36,8 млн руб., сообщили в ведомстве.

В апреле 2021 года инспекторы управления участвовали в проверке Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверка установила, что агропредприятие сняло, переместило и уничтожило плодородный слой почвы на участке площадью более 2,8 тыс. кв. м. Управление оценило вред в 39,3 млн руб. Липецкий областной суд определил взыскать 36,8 млн руб.

Какие еще претензии предъявляли компании прокуратура и Росприроднадзор — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин