Суд отказал во взыскании с липецких «Овощей Черноземья» 250 тысяч рублей ущерба окружающей среде

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ООО «Овощи Черноземья» о признании недействительным требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования довнесения в бюджет 250 тыс. руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По ее данным, в представленном управлением акте контроля, который указан в качестве основания выставления требования, отсутствует какой-либо расчет задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также не указаны фактические основания и документы, обосновывающие и подтверждающие наличие такой задолженности.

Как следует из пояснения компании, факт сброса загрязняющих веществ в водные объекты, выявленный в 2021 году, не являлся регулярным и осуществлен не в результате разрешенного сброса, а был единичным случаем. За него общество привлекли к административной ответственности: было произвело возмещение ущерба окружающей среде согласно решению суда. Иных случаев сброса сточных вод в водные объекты со стороны компании не установлено.

Как ранее заявляли в Липецкой природоохранной прокуратуре, «Овощи Черноземья» в январе 2021 года сбросили сточные воды из искусственного водоема на рельеф местности с дальнейшим попаданием стоков в реку Усмань. По факту порчи почвы ведомство добилось для «Овощей Черноземья» штрафов на 420 тыс. руб. «Однако ущерб, причиненный плодородным почвам, в добровольном порядке возмещен не был. Согласно произведенным расчетам его размер составил 39,3 млн руб.», — рассказывали в прокуратуре.

В конце 2021 года суд по иску Росприроднадзора взыскал 2,8 млн руб. с компании за сброс стоков.

Владимир Зоркий