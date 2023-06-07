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Коммерсантъ FM
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МИД Таджикистана отвергает присоединение страны к ЕАЭС в ближайшее время

Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что в настоящее время власти не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Так господин Самади прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выразил надежду, что Таджикистан в ближайшее время «определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС».

Как уточнил представитель внешнеполитического ведомства, интеграцию Таджикистана в ЕАЭС стороны не обсуждали ни на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с министром иностранных дел страны Сироджиддином Мухриддином, которые прошли накануне, 6 июня.

«Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня. В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций»,— рассказал ТАСС Шохин Самади.

Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, обсуждается с 2015 года. В ходе визита в Душанбе 6 июня Сергей Лавров выразил надежду на то, что таджикистанские власти все-таки «вскоре определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу». В другом выступлении министр привел статистику: согласно данным Евразийского банка развития, в прошлом году на страны союза приходилось 44% объема внешней торговли Таджикистана.

Подробнее о визите главы российского МИДа в Душанбе — в материале «Ъ» «Сергей Лавров побывал на таджикских фронтах».

Милена Костерева

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