Спрос на персонал в Прикамье вырос в мае на 4%

В мае 2923 года спрос на персонал в Пермском крае вырос еще на 4% (в сравнении с апрелем), по всей стране — на 2%. Количество активных вакансий в регионе увеличивается почти ежемесячно начиная с лета 2022 года. Об этом сообщает исследовательская служба рекрутинговой компании HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Наиболее заметно в мае увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (вакансий стало на 34% больше, чем в апреле), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+23%), «Рабочий персонал» (+6%), «Строительство, недвижимость» (+6%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+6%). В то же время было открыто на 12% меньше, чем в апреле, вакансий для ИТ-специалистов, на 9% — для работников науки и образования, на 7% — для юристов. Всего в мае в Пермском крае было открыто 17 934 вакансии. Чаще всего это были предложения для специалистов из профессиональных сфер «Рабочий персонал» (26%), «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (22%), «Строительство, недвижимость» (20%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (12%).

«Количество активных вакансий в Пермском крае увеличивается почти каждый месяц начиная с лета прошлого года: в мае 2023 года было открыто сразу на 75% больше предложений о работе, чем в аналогичный период год назад. В целом рынок труда полностью восстановился после событий 2022 года. Более того: на фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, а также мидл- и сениор-разработчики. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше»,— отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.