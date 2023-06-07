Онлайн-магазины начали продавать юбилейную монету к 300-летию Перми

В нумизматических онлайн-магазинах появилась памятная монета номиналом 3 руб., выпущенная Центробанком в честь 300-летия Перми. Средняя цена монеты на большинстве площадок — 8,5 тыс. руб. Монету также начали продавать частные лица на сайте Avito. Там цена начинается от 6,9 тыс. руб. и доходит до 11 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Ранее в Перми прошла официальная презентация монеты. Она сделана из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла составляет 31,1 грамма. Диаметр монеты — 39 мм. На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение государственного герба РФ, номинал и другие стандартные надписи. На оборотной стороне находятся рельефные изображения герба Перми, Пермского театра оперы и балета, Егошихинского завода и ленты с надписью «ПЕРМЬ» на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида на реку, а также изображения портовых кранов, промышленных сооружений и рельефная надпись в две строки: «300 ЛЕТ».