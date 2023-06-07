Основанная в Перми IT-компания будет участвовать в эксперименте по разработке российского аналога GitHub

Минцифры РФ утвердило перечень участников эксперимента по созданию отечественного репозитория открытого программного кода — аналога GitHub от Microsoft. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Согласно ему, в перечень вошли 62 юридических лица и 20 физлиц. Среди участников эксперимента указана основанная в Перми IT-компания «Тен.Лаб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Разговоры о разработке его аналога власти РФ начали вести в 2020 году. Тогда Минэкономразвития планировало выделить на проект 2,1 млрд руб. Но эксперты считали, что «государственный код» не будет пользоваться спросом у разработчиков. Идея снова приобрела актуальность в 2022 году, когда российские разработчики стали опасаться ограничения доступа к GitHub из-за санкций.

ООО «Тен.Лаб» было зарегистрировано в Перми в 2018 году, в феврале 2023 года сменило адрес регистрации на город Иннополис в Республике Татарстан. Компания занимается разработкой программы с технологиями VR (виртуальная), AR (дополненная) и MR (смешанная) реальности для маркетинга, обучения и производства. Основным владельцем IT-компании является ее гендиректор Сергей Расторгуев, которому принадлежит 45% в ее уставном капитале, 37% находятся в собственности Евгения Сарксяна, сына депутата Законодательного собрания Пермского края Вагаршака Сарксяна, 18% владеет Дарья Муллагалеева. Выручка ООО «Тен.Лаб» в 2021 году составила 720 тыс. руб., чистый убыток — 7 млн руб.