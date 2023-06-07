«Амкар» объявил об изменениях в составе

Шесть футболистов продлили контракты с ФК «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Среди тех, кто продолжит выступать за команду в следующем сезоне — Евгений Тюкалов, Александр Подбельцев, Антон Бочаров, а также Василий Пьянченко, Даниил Зуев и Константин Морозов.

Как отмечается в сообщении, это первые контракты нового сезона. Действующие контракты с клубом также имеют молодые футболисты Кирилл Кочетов, Дмитрий Шерстобитов, Даниил Габов и Александр Сафонов.

В то же время три молодых футболиста покидают команду. У игроков завершился срок аренды в клубе. Нападающий Гиоргий Уридия возвращается в расположение ульяновской «Волги», вратарь Платон Захарчук — в состав «Оренбурга», а полузащитник Вадим Карев — в краснодарскую «Кубань».

Отметим, что подготовка к новому сезону начнется 15 июня и пройдет в Перми. Запланировано несколько контрольных матчей, в том числе с командами первой лиги. Пока неизвестно, в какой из групп нового дивизиона «А» продолжит выступать пермский клуб. Это станет ясно после окончания чемпионата во всех группах второй лиги. Этот сезон «Амкар» завершил на третьем месте, не выполнив поставленную задачу выхода в первую лигу.