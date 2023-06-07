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Коммерсантъ FM
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В Приморье обрушился автомобильный мост

В Лазовском муниципальном округе Приморского края под тяжестью грузового автомобиля обрушилась часть моста на 176 км. дороги «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». По данным прокуратуры, инцидент произошел из-за превышения допустимого веса большегруза на 9 т.

«Предварительно установлено, что водитель “Sitrak C7”, принадлежащего юридическому лицу, выполняющему работы по ремонту другого моста на территории Ольгинского района, осуществлял перевозку 15 т скального грунта, проигнорировав требования об ограничении максимальной разрешенной к движению массы транспорта и груза до 20 т», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Представитель прокуратуры пояснил «Ъ», что сам грузовик весит 14 т.

Часть моста с деревянным покрытием провалилась под тяжестью «Sitrak C7» во вторник, 6 июня. Сообщения о пострадавших не поступали. Судя по кадрам с места происшествия, грузовик застрял на мосту кабиной вверх. Власти Приморья сообщают, что движение транспорта по дороге «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» не остановлено.

«Ночью дорожники в оперативном порядке сделали временный объезд, движение транспорта не нарушено. Есть проезд для большегрузов, автобусов, легковой техники. Сейчас подрядчик занимается аварийно — восстановительными работами. На данный момент идет завоз техники и труб для проведения дальнейших работ», — информирует минтранс Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток

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