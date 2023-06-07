Калькулятор старения

В лаборатории биомаркеров старения и лаборатории биоинформатики и искусственного интеллекта Института изучения старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России разработали часы биологического возраста на основе классической модели нейросети. Разработка будет использована в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для создания часов биологического возраста были использованы медицинские данные 304 условно здоровых доноров разного возраста. У каждого из 304 участников исследовались 300 параметров (результаты инструментальных и лабораторных исследований). Из 300 параметров для дальнейшего использования было отобрано 13, которые относятся к характеристике сердечно-сосудистой системы. В ходе обследования при получении значений всех этих параметров возможно определение биологического возраста.

Разработку можно назвать клинической или инструментальной, так как все необходимые параметры можно будет получить именно в ходе инструментального обследования. Поскольку все параметры относятся в основном к сердечно-сосудистой системе, также часы / калькулятор можно назвать сердечно-сосудистым.

Калькулятор оценивает состояние сердца с использованием параметров, которые можно получить в результате эхокардиографии. Это такие параметры, как сердечный выброс, толщина задней стенки левого желудочка, толщина межжелудочковой перегородки и др.

После сбора данных рассчитывается биологический возраст. Если расчеты показывают, что у человека увеличена скорость физиологического старения в сравнении с фактическим возрастом, можно планировать лечебную стратегию. Разработка может быть использована в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Калькулятор биологического возраста планируется использовать на базе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова для оценки биологического возраста пациентов в качестве дополнительного инструмента для мониторинга эффективности терапии.

Мария Гусева, заместитель директора проектного офиса по реализации программы развития РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России