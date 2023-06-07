1 случай на 10 тыс. работников составил уровень профессиональной заболеваемости по итогам 2022 года в РФ, отчитался Роспотребнадзор. С 2013 года (1,76 случая) он сократился почти вдвое. Всего в 2022 году было установлено 4,2 тыс. случаев профзаболеваний у 3,5 тыс. человек (в 2013 году — 8,2 тыс. у 6,9 тыс.). Доля лиц с двумя и более зарегистрированными профзаболеваниями в общей структуре лиц с диагнозом такого типа в целом по РФ за 2022 год составила 15,21%, также снизившись с 2013 года почти в два раза. Число же умерших от острых профессиональных заболеваний, наоборот, выросло в 30 раз — с 15 человек в 2013 году до 450 в 2022 году.