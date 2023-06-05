Газ рвется из месторождений

НОВАТЭК использует проблемы «Газпрома» с отгрузками СПГ-проекта «Криогаз-Высоцк» в Европу, чтобы вновь поднять вопрос отмены экспортной монополии на газ. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что нужно разрешать экспорт СПГ, даже если газ поставляется из транспортной системы «Газпрома», что сейчас запрещено. Это важно для нового масштабного проекта НОВАТЭКа «Мурманский СПГ». По данным “Ъ”, проблемы «Газпрома» с отгрузками вызваны иском немецкой Uniper, в результате которого арестованы счета «Газпром экспорта» в Люксембурге. Именно из-за этого финская Gasum в апреле могла прекратить забирать свои грузы с «Криогаз-Высоцка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран НОВАТЭК призывает продолжить эрозию монополии «Газпрома» на экспорт газа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ НОВАТЭК призывает продолжить эрозию монополии «Газпрома» на экспорт газа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил изменить закон об экспорте природного газа, чтобы стимулировать производство СПГ в РФ. «Сейчас экспорт газа в России разрешен компаниям, которые владеют месторождением, в лицензии которого записано, что добытый газ будет направлен на производство СПГ. Сейчас надо будет делать разрыв самих производств от месторождений»,— сказал господин Михельсон на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений 5 июня в мурманской Белокаменке. В «Газпроме» идею Леонида Михельсона не прокомментировали.

Правом на экспорт СПГ в России обладает только «Газпром», а также госкомпании, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или в рамках СРП. НОВАТЭК может экспортировать СПГ только с месторождений, где в добычной лицензии предусмотрено такое право, на практике это участники на Ямале и Гыдыне, не подключенные к единой системе газоснабжения (ЕСГ) «Газпрома».

В качестве примера Леонид Михельсон привел проект «Криогаз-Высоцк» (СП НОВАТЭКа с Газпромбанком) на Балтийском море, который не привязан к конкретным месторождениям и получает газ из ЕСГ. По этому проекту НОВАТЭК вынужден поставлять СПГ на экспорт через комиссионный договор с «Газпром экспортом». Однако, сообщил Леонид Михельсон, у «Газпром экспорта» возникли проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, «что становится нашей проблемой». «Поэтому надо изменить закон, чтобы и такие производства имели право экспорта»,— пояснил он.

Мощность «Криогаз-Высоцка» невысока, всего 660 тыс. тонн СПГ в год. Но если закон изменят, НОВАТЭК сможет сам экспортировать СПГ с перспективного проекта «Мурманский СПГ» на 20,4 млн тонн, газ для которого компания планирует поставлять через ЕСГ (см. “Ъ” от 31 мая).

Отсутствие права экспорта у НОВАТЭКа — одно из ключевых препятствий для проекта.

О том, что финская Gasum перестала забирать грузы с «Криогаз-Высоцка» по долгосрочному контракту с «Газпром экспортом», “Ъ” писал 11 мая. Gasum в последний раз забирала СПГ с «Криогаз-Высоцка» 4 апреля, с тех пор отгрузки так и не возобновились. Тогда стороны не комментировали причины прекращения поставок.

Как утверждают источники “Ъ”, проблема может быть вызвана судебным разбирательством, инициированным немецкой Uniper против «Газпром экспорта». Так, по данным “Ъ”, 7 ноября 2022 года окружной суд Германии в Вайдене вынес решение в пользу Uniper против «Газпром экспорта» о выплате €150 млн. Стороны не стали комментировать суть иска.

Предположительно, это часть усилий Uniper по взысканию убытков из-за прекращения поставок российского газа, которые в немецкой компании оценивали в десятки миллиардов евро. В отчетности Uniper за 2022 год говорится, что помимо иска в Стокгольмский арбитраж к «Газпрому» компания также обратилась в суды в Германии для принятия обеспечительных мер. По словам источников “Ъ”, Uniper не ограничилась Германией и арестовала средства на счетах «Газпром экспорта» в люксембургском филиале Газпромбанка Bank GPB International S.A. В отчетности «Газпрома» за 2022 год судебные разбирательства с Uniper отдельно не упоминаются.

Действия Uniper, предположительно, создали угрозу ареста счетов «Газпрома» в евро, из-за чего контрагенты компании теперь не могут безопасно платить в этой валюте, а рассчитываться в рублях Gasum не готова.

Собеседники “Ъ” говорят, что «Газпром» «решает проблему» с платежами Gasum и поставки могут возобновиться. Платежи в евро компания получает только за СПГ, тогда как по трубопроводным поставкам они конвертируются в рубли. Помимо «Криогаз-Высоцка» у «Газпрома» есть СПГ-завод «Портовая СПГ», но последние грузы с площадки уходят в Турцию.

Независимый эксперт Александр Собко полагает, что актуальность частичной монополии на экспорт СПГ для «Газпрома» уже не так критична, как раньше. С падением экспорта трубопроводного газа в ЕС проблема возможной конкуренции российского СПГ с сетевым газом по факту исчезла. А заводы СПГ на базе ЕСГ создадут новые точки спроса на газ.

«Однако, если подобные проекты начнут развиваться, это актуализирует два аспекта газового рынка. Во-первых, встанет вопрос справедливой отпускной цены на газ для сжижения с возможным развитием внутренней биржевой торговли как ценового индикатора. Во-вторых, есть вопрос стоимости транспортировки газа от мест добычи до точки сжижения»,— уточняет эксперт.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что речь идет о новой попытке ограничить экспортную монополию «Газпрома», что может быть выгодно всем независимым производителям газа, в том числе «Роснефти» и ЛУКОЙЛу.

«Среди возможных вариантов для консенсуса — вопрос об оплате подключения / расширения ГТС для поставок газа на такие СПГ-заводы и более высокие транспортные тарифы для такого газа»,— считает он. Аналитик добавляет, что подобная либерализация, если состоится, может привести к выравниванию налоговых условий по размеру налога на добычу газа (у независимых производителей он существенно ниже), «ведь если нет привязки к конкретному месторождению, значит нет и необходимости предоставлять льготы».

Татьяна Дятел