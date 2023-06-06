С ленинградским декретом

Заксобрание Нижегородской области в закрытом режиме обсудило законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 2023 года. Инициатива была предложена депутатами Ленинградской области, правительство РФ их не поддержало: на индексацию потребуется свыше полтриллиона рублей. Однако нижегородские депутаты сочли, что отсутствие индексации с 2016 года несправедливо, и пока не стали поддерживать политику федерального центра, отложив решение на следующую неделю. В формировании общей позиции Нижегородской области по пенсионному вопросу многое будет зависеть от отзыва губернатора. Фракция КПРФ предложила заксобранию отдельно обратиться к Михаилу Мишустину, попросив его уравнять в правах работающих и неработающих пенсионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работающим пенсионерам не индексируют пенсии с 2016 года

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Работающим пенсионерам не индексируют пенсии с 2016 года

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В заксобрании Нижегородской области прошло заседание совета — закрытое от СМИ собрание руководства с председателями комитетов, зампредами и руководителями фракций, которые могут принимать решения от лица регионального парламента. Как рассказали источники „Ъ“, среди обсуждаемых законопроектов наибольший резонанс вызвала инициатива депутатов заксобрания Ленинградской области. Они разработали поправки к федеральному закону «О страховых пенсиях», касающиеся перерасчета и возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

В частности, ленинградцы предложили увеличить максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента, учитываемого при перерасчете пенсии, до 10 баллов для работающих пенсионеров, не формирующих в соответствующем году пенсионные накопления, и до 6,25 балла для пенсионеров, у которых пенсионные накопления еще формируются. Кроме того, поправками предлагается возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, проводя ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения коэффициента.

Известно, что правительство РФ выдало отрицательное заключение на этот законопроект, и сейчас федеральные органы власти собирают мнения регионов.

По словам участников совета заксобрания, и председатель Евгений Люлин, и комитетские лидеры были единодушны в том, что замороженная в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам несправедлива и надо их поддержать.

Однако правительство РФ против этих поправок, так как на индексацию потребуется 538 млрд руб. дополнительно и в бюджете эти деньги не запланированы. Несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, нижегородские депутаты пока не стали отклонять законопроект ленинградцев. Совет заксобрания взял время подумать — отзыв необходимо отправить федеральному законодателю до 20 июня. Евгений Люлин также пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, рассказали собеседники в заксобрании.

Правительство Нижегородской области пока официально не высказалось «за» и или «против» по поводу инициативы по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. От отзыва губернатора также будет зависеть общая позиция Нижегородской области. Если исполнительная и законодательная ветви власти выскажутся противоположно, будет считаться, что регион не имеет определенной позиции и не выразил своего мнения.

По мнению председателя фракции КПРФ Владислава Егорова, вряд ли нижегородское правительство будет перечить отрицательному мнению правительства РФ, сославшемуся на большие допрасходы государственного бюджета.

Однако коммунист напомнил, что президент Владимир Путин еще в декабре 2020 года поручил правительству выработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, однако это поручение до сих пор не исполнено.

«Проведенная в 2016 году отмена индексации противоречит положению Конституции РФ о том, что индексация пенсий в России осуществляется не реже одного раза в год. Несправедливость этого решения сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Мы уверены, что средства в бюджете можно найти. КПРФ в Госдуме предложила ввести прогрессивную шкалу НДФЛ: ставку 15% налога при годовых доходах 5–10 млн руб. и 30% при доходах свыше 10 млн. Это позволит ежегодно пополнять бюджет на 660 млрд руб.— вот и источник для повышения пенсий. Безусловно, законопроект заксобрания Ленинградской области надо поддержать и добиваться, чтобы от Нижегородской области на него был направлен положительный отзыв. Регионы должны в этом вопросе усилить давление на федеральное правительство, чтобы оно, наконец, выполнило поручение президента о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам», — сообщил Владислав Егоров.

В связи с этим региональная фракция КПРФ предложила нижегородскому заксобранию принять отдельное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о необходимости уравнять всех пенсионеров в правах, и для работающих проводить ежегодную индексацию пенсий, рассчитывая накопленный коэффициент за отработанные годы.

Проект этого обращения нижегородские депутаты также должны рассмотреть в июне и решить, будут ли они официально обращаться к главе российского правительства по вопросу индексации пенсий.

Роман Кряжев