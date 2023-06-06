Картаполов: СМС не приравняют к повестке, это только уведомление о ней

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках по СМС готовится для удобства граждан. По его словам, СМС не будут приравнивать к повестке. Если человек не получил СМС, санкций к нему применять не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это техническое решение проблемы, это то, что упрощает само оповещение, это сделано для удобства наших граждан, чтобы они в полной мере владели всей информацией. Поэтому бояться этого ни в коем случае не надо»,— заявил Картаполов в эфире РБК.

Депутат подчеркнул, что точное содержание СМС пока не определили. Оно будет звучать примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах"». «СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована»,— добавил депутат.

5 июня стало известно, что Минобороны работает над поправками, которые позволят оповещать россиян о призыве по мобилизации с помощью СМС. Этот способ будет применяться вместе с отправкой информации через «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика. Для рассылки СМС будет использоваться номер из личного кабинета на «Госуслугах». Документ уже размещен в официальной базе, он проходит антикоррупционную экспертизу и пока не опубликован.

В России планируют создать единый реестр военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным. Со дня получения повестки в любом виде будет запрещено уезжать из России.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина