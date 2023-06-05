Минобороны предложило оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС

Минобороны РФ разработало проект постановления, который предполагает оповещение россиян о призыве в рамках мобилизации с помощью СМС-рассылки. Этот способ будет применяться вместе с отправкой информации через госуслуги и личный кабинет налогоплательщика. Для рассылки СМС будет использоваться номер, указанный на госуслугах.

Как передает ТАСС, проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сайт на момент публикации недоступен. В пояснительной записке говорится, что изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и повысить качество ее проведения.

В России в середине апреля был принят закон о введении единого реестра военнообязанных. Он в числе прочего приравнивает электронные повестки к бумажным. Со дня получения повестки в любом виде вводится запрет на выезд получателя из России. Минцифры ожидает, что реестр заработает к осеннему призыву.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Леонид Уварчев