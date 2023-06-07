Красная линия партии

На фоне военной операции на Украине российские парламентские партии ставят определенные пределы допустимой критики решений действующей власти со стороны рядовых членов. У каждой партии такие стоп-линии свои. Депутаты от «Единой России» (ЕР) и ЛДПР говорят, что оценивать сообразность собственной риторики текущей внутриполитической обстановки партийцы в силу статуса должны уметь самостоятельно. В КПРФ и «Справедливой России — За правду!» (СРЗП) “Ъ” сообщили, что по всем ключевым вопросам партией изданы программные заявления, подразумевающие абсолютную солидарность партийцев. «Новые люди» (НЛ) считают, что границу между здоровой критикой и дискредитацией определяет целеполагание высказывающегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как считают в парламентских партиях, их представители должны следить за своими высказываниями по специальной военной операции (СВО). За неаккуратные слова по этой теме могут последовать санкции. Так, в понедельник «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что в «Единой России» идут консультации по поводу высказываний первого зампреда комитета по делам СНГ Константина Затулина. Входящий в думскую фракцию ЕР депутат на одном из публичных мероприятий заявил, что Россия не достигла заявленных целей СВО. СМИ утверждают, что за свои слова господин Затулин может лишиться занимаемой должности. Источники “Ъ” в думской фракции ЕР слышали об этом обсуждении. Согласно регламенту Думы, решения об освобождении председателей комитетов Государственной думы и их заместителей от должности принимаются голосованием всех депутатов (нужно простое большинство) и оформляются постановлениями палаты. Сам господин Затулин сообщил РБК, что его реплики «выдергивают из контекста» и «цитируют, что нравится», нарушая тем самым «целостность изложения».

В разговоре с “Ъ” другой депутат от «Единой России», Андрей Альшевских, заявил, что проговорить свою точку зрения на те или иные вопросы рядовые партийцы традиционно могут до принятия решения по тому или иному вопросу. В дальнейшем членов партии просят публично придерживаться консолидированной позиции. «У нас постоянно идет общение как с партийным, так с фракционным руководством,— рассказал господин Альшевских.— Если вы хотите спросить, было ли так, как в старые времена, чтобы парторги публично рассматривали личное дело каждого и так далее,— такого не было. Если руководство посчитает необходимым провести разговор с коллегами (по поводу нарушения партийной дисциплины.— “Ъ”), оно это сделает… Мы все прекрасно понимаем, что происходит, и отдаем себе отчет в своих действиях, поступках и словах. И каждый несет ответственность за свои поступки и слова. Тем более мы наделены властью — мы все-таки депутаты Госдумы».

Схожей позиции придерживаются в ЛДПР. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил “Ъ”, что никаких специальных установок относительно публичных высказываний (или содержащейся в них критики) в партии нет: «У нас все депутаты — взрослые люди, с пониманием относящиеся к происходящему и понимающие, что можно говорить публично, а что нельзя, где можно добавить эмоций, а где нельзя, и как те или иные публичные высказывания могут быть использованы в антинациональных интересах».

КПРФ очертила границы допустимой риторики для членов партии уже давно, рассказал “Ъ” зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, все ключевые вопросы, касающиеся развития страны, оговорены программой партии и соответствующими заявлениями партийного руководства. Изложенные таким образом тезисы требуют от спикеров солидарности с ними при любом публичном изложении собственной позиции. «Это касается не только специальной военной операции, это целый ряд вопросов в развитии страны, в том числе идеологические вопросы и вопросы, касающиеся отношения к власти,— указал господин Афонин.— Касаемо СВО, в первые месяцы президиум ЦК принял несколько ключевых постановлений, были программные заявления Геннадия Андреевича Зюганова. Мы проводили широкую разъяснительную работу… В публичных выступлениях коммунисты должны исходить из партийной позиции и не нарушать уставные нормы партии словом, текстом или делом». Высказать свою критику члены КПРФ могут в ходе внутрипартийных, непубличных мероприятий, сообщил господин Афонин. По вопросам военной операции на Украине, напомним, КПРФ «проводит линию на солидарность с правящей партией "Единая Россия" и президентом Путиным» (комментарий к статье международного отдела ЦК Коммунистической партии Греции «Об империалистической войне на Украине и позиции КПРФ» от 17 мая 2022 года).

Представители СРЗП также ссылаются на ограничения, обусловленные партийными документами. Член президиума партии, зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала, что соответствующие положения разрабатываются строго в рамках внутрипартийной дискуссии. «Мы для выработки нашей позиции всегда заслушиваем все представленные мнения, чтобы найти наиболее обоснованную точку зрения,— сказала госпожа Лантратова.— У нас никто из депутатов — региональных и федеральных — не ограничивается в своей деятельности. Но если кто-то в какой-то момент понимает, что не разделяет взгляды партии и начинает доносить до избирателей совершенно другие взгляды, то рано или поздно этот человек меняет партию. Безусловно, в любой партии существуют границы допустимых высказываний для членов партии и тем более для депутатского корпуса. Эти ограничения обусловлены уставными документами и идеологическими (программа партии, манифесты, меморандумы, резолюции)». Напомним, СРЗП регламентировала безусловную поддержку военной операции на Украине в ходе XII съезда (руководящий орган партии) в мае 2023 года.

Партия «Новые люди» оценивает допустимость критики (в том числе критики армии), исходя из мотивов тех, кто ее допускает. Вице-спикер Госдумы от НЛ Владислав Даванков считает, что дискредитацией могут считаться только те реплики, которые были высказаны с целью дискредитировать: «Границы между здоровой критикой и дискредитацией армии простые. Если цель — помочь людям, то молчать не нужно. Некоторые не получают выплаты, или есть случаи задержаний за желто-синюю одежду. Это перегибы на местах, которые не связаны с действиями армии. Такая критика не дискредитирует, а помогает».

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова