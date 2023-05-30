Выборы через призму СВО

В понедельник в Пятигорске открылся Всероссийский экспертный форум, организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В его первый день приглашенные эксперты попытались определить главные тренды общественно-политической повестки 2023–2024 годов. Основополагающим, по мнению участников форума, является военная спецоперация (СВО), которая влияет на все темы общественного дискурса. Обсуждались также предстоящие региональные и президентские выборы, информационная война против России и устойчивость ценностного ряда россиян под воздействием «шизогенных информационных сигналов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, главным пунктом общественно-политической повестки 2023–2024 годов станут не президентские выборы, а все та же спецоперация

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По мнению экспертов, главным пунктом общественно-политической повестки 2023–2024 годов станут не президентские выборы, а все та же спецоперация

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков начал с того, что выделил треки общественно-политической повестки 2023–2024 годов: региональные выборы в сентябре этого года, выборы президента в марте следующего, последствия специальной военной операции, партийная жизнь. Президентские выборы «для России главная избирательная кампания и главная политическая кампания», сказал господин Чеснаков: «Очень много интриг, и эти интриги во многом будут раскрываться только после 10 сентября». Специальная военная операция, вне зависимости от сроков окончания, будет оказывать сильное влияние на повестку и общественную дискуссию, полагает эксперт. Что же касается партийной жизни, то, по мнению господина Чеснакова, две партии — ЛДПР и КПРФ — демонстрируют признаки «не очень счастливой жизни», и им требуется перезагрузка. Ближайший единый день голосования во многом продемонстрирует их перспективы, уверен эксперт.

Представитель администрации президента, главный советник департамента управления по обеспечению деятельности Госсовета Вячеслав Смирнов выделил три пункта повестки 2023–2024 годов. Главным из них, по мнению господина Смирнова, станет спецоперация, и в особенности связанная с ней переоценка ожиданий. В начале СВО, по его словам, ожидания были «несколько завышены»: «Что завтра Киев падет, и все будет замечательно». Но оказалось, что СВО это серьезное испытание и для общества, и для элит. Например, происходит переоценка культурной элиты, и из-за отъезда из России многие недавние кумиры сегодня стали изгоями, считает господин Смирнов. Двумя другими главными направлениями повестки он также называет региональные и президентские выборы. Особое значение для парламентских партий будут иметь выборы в новых регионах, где у них еще нет антирейтинга и есть все шансы заявить о себе, продолжил Вячеслав Смирнов. Президентские же выборы, по его словам, это «всегда экзамен» и для чиновников, и для политологов, и для партий. При этом он полагает, что если бы президентские выборы состоялись прямо сегодня, их результат был бы лучше предыдущих (2018 года).

Одним из основных трендов на ближайшие полтора — два года станет усиление антироссийской информационной войны, у которой есть конкретные заказчики, уверен член общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш. От экспертного сообщества и лидеров общественного мнения защита суверенитета на «информационном фронте» потребует серьезного напряжения, резюмировал эксперт.

Определенный скепсис в дискуссию внес политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов. По его словам, людей в регионах мало заботят темы, о которых говорили предыдущие ораторы. Их интересует не перенос российских институциональных успехов в новые регионы, а спецоперация, ее влияние на сегодняшнюю жизнь, а также ожидания, когда и чем она закончится. Но эксперта, который знает точные ответы на эти вопросы, попросту нет, отметил господин Асафов. Поэтому одна из ключевых задач — это формирование понятного людям информационного поля с ответами хотя бы на часть их самых простых вопросов. Причем «объяснительная модель» должна создаваться с перспективой, выходящей за рамки 2024 года.

Объяснить, что сейчас происходит в информационной повестке, на следующей сессии форума попытался директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По его словам, впервые в новейшей истории России общество живет в условиях высокой интенсивности, масштабности и продолжительности событий, находясь при этом под влиянием «шизогенных информационных сигналов», максимально противоречивых и неопределенных. Спецоперация, по его словам, это основной контур, вокруг которого происходит формирование общественно-политической повестки. Господин Потуремский представил результаты свежего общероссийского опроса на тему сегодняшних настроений в обществе, который проводился среди 1600 респондентов. Спецоперация — это призма, через которую российское общество смотрит на все события и на власть, и она во многом повиляла на фактор сплоченности, отметил господин Потуремский. По его данным, 54% респондентов считают российское общество «скорее сплоченным», обратного мнения придерживаются 39% россиян. 57% респондентов уверены в широкой поддержке СВО среди своего окружения, и только 5% говорят, что в их окружении не поддерживают спецоперацию. Постоянно следят за событиями в зоне спецоперации 52% респондентов, периодически — 38%, вовсе не следят — 10%. При этом 48% заявили, что их жизнь никак не изменилась после начала спецоперации. Незначительно она изменилась у 34% респондентов, значительно — у 17%. В главных ценностях россиян ничего не поменялось: в топ-5 входят семья, здоровье, мир, стабильность и равенство перед законом, отметил господин Потуремский. Далее среди важных ценностей россияне называют безопасность, справедливость, достаток, патриотизм, духовность, свободу, развитие, порядок, прогресс и защиту. «В прошлом году мы вели исследование по поводу образа будущего уже с поправкой на то, что идет СВО. И это не привело к ценностным изменениям внутри России, не повлияло на желаемый ценностный образ будущего. Как был этот ряд — семья, здоровье, мир, справедливость — так он и остается неизменным на протяжении всего времени, сколько мы существуем»,— отметил господин Потуремский.

Елена Рожкова