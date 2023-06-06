Следствие проводит собрание с миноритариями «Мотовилихи»

В процессе вокруг банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» произошел неожиданный поворот. Следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пермского бизнесмена Юрия Медведюка. Господин Медведюк контролирует ООО «Метатрон», которое является миноритарным акционером МЗ, а сам он состоит в совете директоров маш­холдинга. Как считает следствие, он злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения предприятия. Ранее «Метатрон» и представители МЗ обжаловали в ФАС действия организатора торгов по реализации имущества Мотовилихи. Они убеждены, что оценка лота сильно занижена. Также группа акционеров обжалует в суде решение собрания кредиторов, утвердившего порядок продажи актива. Сам Юрий Медведюк считает, что дело является способом воздействия на миноритариев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как говорят источники, уголовное дело в отношении Юрия Медведюка по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) было возбуждено в главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю в начале июня. Дело связано с деятельностью оборонного ПАО «Мотовилихинские заводы». Юрий Медведюк контролирует ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций «Мотовилихи», также он является членом совета директоров ПАО.

ПАО «Мотовилихинские заводы» в марте 2018 года вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Процедуру банкротства должника контролируют структуры «Ростеха», основным кредитором является ООО «РТ-Капитал». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (оборонная продукция), а также в ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение». Первые и последующие торги по реализации имущества предприятия единым лотом были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Сейчас актив реализуется в форме публичного предложения, по итогам процедуры имущество предприятия может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб. Наиболее вероятным покупателем «Мотовилихи» источники называют компанию «Ремдизель» из Набережных Челнов. Считается, что эта компания контролируется бывшей сотрудницей «КамАЗа» Людмилой Трейстман. В открытых источниках структура владения «Ремдизелем» не раскрывалась с 2017 года.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», якобы следствие считает, что, будучи членом совета директоров предприятия, господин Медведюк и иные лица совершили некие действия не в интересах ПАО. В результате банкротство предприятия не было завершено в соответствии с планом. А это будто бы поставило под угрозу его техперевооружение и модернизацию. Отметим, что ООО «Метатрон» неоднократно подавало жалобы на организаторов торгов, которые приводили к их приостановке. По версии миноритариев, оценка имущественного комплекса должника сильно занижена и проведена по неправильной методике. Так, 100% акций ЗАО «СКБ» были оценены всего лишь в 1 руб. Миноритарии отмечают, что общество выполняет 100% оборонного заказа для маш­холдинга, объем которого значительно вырос.

В апреле было проведено внеочередное собрание акционеров машхолдинга, в ходе которого их представителями были избраны Юрий Медведюк и Сергей Кашин. Сейчас «Ростех» обжалует законность собрания, утверждая, что остальные акционеры не были уведомлены ни о его проведении, ни о результатах. Источники не исключают, что вопросы у сотрудников МВД могут быть и к этому мероприятию. Весной господин Кашин обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительным собрания кредиторов предприятия, а также разрешения разногласий с конкурсным управляющим ПАО. Ходатайства о вступлении в дело созаявителями направили ООО «Метатрон», ООО «Аверс» и «Тэра», а также физлицо миноритарий Руслан Валитов.

Акционер ПАО «МЗ» Юрий Медведюк считает, что дело было возбуждено безосновательно и незаконно, его юристы намерены оспорить действия следователя. По словам акционера, следствие считает, что действия акционера МЗ, который проводит собрание, в конечном счете, ведет к срыву гособоронзаказа, но это не так. Бизнесмен говорит, что за выполнение ГОЗ отвечает ЗАО «Специальное конструкторское бюро», акционером которого он не является. «Мы хотим, чтобы „Мотовилихинские заводы“ оставались зарегистрированными в Пермском крае и развивались. В то же время, управляющий проводит торги. На все имущество (станки, здания) претендует зарегистрированное в Татарстане АО „Ремдизель“. Когда сделка состоится, кто помешает владельцу станков вывезти их с предприятия и остановить производство?»— комментирует господин Медведюк. Также акционер отметил, что на недавнем собрании конкурсный управляющий заявил о росте заказов у предприятия. «Зачем его продавать, когда оно работает ритмично? Зачем „Рос­теху“ искать другого покупателя, получается, он не справляется с его управлением?»— интересуется акционер МЗ. По его мнению, дело является способом воздействия на акционеров машхолдинга ввиду отсутствия аргументов у противоборствующей стороны в арбитражном процессе.

В пресс-службе ООО «РТ-Капитал» на вопрос «Ъ-Прикамье», обращалась ли компания в правоохранительные органы, пообещали уточнить эту информацию.

Дмитрий Астахов