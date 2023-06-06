В Саудовской Аравии открылось посольство Ирана спустя семь лет после разрыва отношений

Посольство Ирана открылось в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сегодня вечером, 6 июня, сообщил телеканал «Аль-Арабия». Иран и Саудовская Аравия разорвали отношения в 2016 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aziz El Yaakoubi / Reuters Фото: Aziz El Yaakoubi / Reuters

В церемонии открытия приняли участие представители МИД Ирана и Саудовской Аравии. На ней также присутствовал новый посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти. Ранее он занимал пост помощника главы МИД Ирана.

Работу дипмиссии Ирана возобновили спустя три месяца после того, как Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении отношений в разных областях экономики. Соглашение достигли при посредничестве Китая.

В 2016 году Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения после ряда нападений на саудовские дипмиссии в Иране. Они произошли после того, как в Саудовской Аравии казнили шиитского духовного лидера Нимра ан-Нимра.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке пошли на сближение».

Олеся Павленко