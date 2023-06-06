Mall золотник и дорог

Крупнейшие ТЦ региона «Планета» и Imall Эспланада, открывшиеся в течение двух последних лет, значительно увеличили выручку и убытки за минувший год. В «Планете» это объясняют активной заполняемостью объекта арендаторами, ростом трафика и выросшими расходами на содержание. В Imall Эспланада убыточность своей управляющей компании не комментируют. Одни эксперты говорят, что компании, управляющие торговыми центрами, могут долго находиться в убытке, пока не выйдут на окупаемость. Другие участники рынка объясняют отрицательный финансовый результат новых ТЦ пандемией и СВО, которые привели к снижению покупательской способности.



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Крупнейшие пермские торговые центры «Планета» и Imall Эспланада, введенные в эксплуатацию в 2021–2022 годах, обнародовали финансовую отчетность. Согласно «СПАРК-Интерфакс», оба новых пермских ТЦ по итогам 2022 года нарастили выручку и чистый убыток. Примечательно, что «Планета» и Imall Эспланада, начиная с 2018 года, ежегодно показывали убытки в годовом финансовом отчете, размер которых увеличивался. Так, в 2022 году структура холдинга MallTech ООО «Ла Терра», управляющая ТРЦ «Планета», получило 1,24 млрд руб. выручки — это почти вдвое больше аналогичного показателя 2021 года (670,1 млн руб.). Чистый убыток компании за минувший год вырос на 27,7% по сравнению с предыдущим годом: с 261 до 334,4 млн руб. «Планета» открылась в апреле 2021 года.

ТЦ Imall Эспланада, открывшимся в центре Перми в феврале 2022 года, управляет ООО «Проспект Пермь», входящее в ГК «Проспект». За минувший год «Проспект Пермь» получило 414,803 млн руб. выручки, что в 12,3 раза больше показателя 2021 года (33,6 млн руб.), когда объект еще строился. Убыток «Проспект Пермь» в 2022 году увеличился в 7,5 раз по сравнению с предыдущим годом: со 105,7 до 796,8 млн руб.

«Планета» и Imall Эспланада — одни из самых крупных ТЦ региона. Площадь «Планеты» составляет 150 тыс. кв. м, общая стоимость объекта — около 10 млрд руб., из них 5 млрд было получено в кредит в Сбербанке. Ключевым «якорем» торгового центра является гипермаркет «Лента». Первая очередь многофункционального комплекса «Эспланада» — ТЦ Imall Эспланада — имеет площадь 80,3 тыс. кв. м, якорный арендатор — супермаркет «Перекресток». На возведение объекта банк ВТБ выдал 5 млрд руб. кредита. ТЦ начал работу без разрешения на ввод в эксплуатацию, за что получил 250 тыс. руб. штрафа. Во II очереди комплекса «Проспект» возводит гостиничный комплекс, в III очереди появится конгресс-холл и торгово-развлекательный центр.

Строительство «Планеты» и Imall Эспланада пришлось на пандемию коронавируса и начало СВО, когда посещаемость ТЦ была снижена. С началом СВО Россию покинули многие международные бренды, представленные в пермских ТЦ. Освободившиеся места стали занимать китайские, турецкие и российские ритейлеры. Все эти события негативно повлияли на положение торговых центров региона.

Гендиректор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов сообщил об активной заполняемости объекта арендаторами, росте трафика и оборота арендаторов. «Торговый центр вышел на плановые мощности работы с момента своего открытия весной 2021-го. Заполняемость площадей арендаторами и рост трафика повлекли за собой и расходы — потребление коммунальных и прочих эксплуатационных услуг тоже увеличивалось. Это естественное положение вещей для крупного торгового центра в первые годы работы»,— подчеркнул Евгений Каштанов. По словам гендиректора «Планеты», в среднем выход на окупаемость любого крупного ТРЦ занимает 12–14 лет.

Несмотря на негативные внешние факторы, в торговом центре позитивно оценивают свою работу в минувшем году. «Нам удалось заместить ушедших арендаторов, а трафик стремительно восстанавливается. Посещаемость ТРЦ „Планета“ в 2021 году (с мая по декабрь) составила 4,2 млн человек, в 2022-м — 6,9 млн. В этом году мы ожидаем трафик не менее 9 млн»,— добавил господин Каштанов.

Коммерческий директор МФЦ «Эспланада» Татьяна Ветчинкина сообщила, что изучит запрос «Ъ-Прикамье» о причинах отрицательного финансового результата «Проспект Пермь» позднее.

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова заметила, что получение торговыми предприятиями отрицательных финансовых результатов в первые один-два года после открытия ТЦ непоказательно. «Компании, управляющие торговыми центрами, могут находиться в убытке длительный срок, пока не выйдут на окупаемость инвестиций»,— заметила Елена Денисова. Эксперт добавила, что «Планетой» и Imall Эспланада управляют компании, входящие в крупные холдинги. Структура затрат этих обществ неизвестна, поэтому делать выводы о доходности перечисленных ТЦ некорректно. Гендиректор УК «Труменс групп» обратила внимание, что ГК «Проспект», построившая Imall Эспланада, сейчас возводит II очередь многофункционального комплекса «Эспланада» с гостиницей и продолжает нести расходы на строительство.

По мнению директора УК «Столица» Константина Копытова, рост убытков у управляющих компаний новых ТЦ является нестандартной ситуацией. В качестве причин этого собеседник назвал форс-мажорные ситуации в стране (пандемию коронавируса и СВО), которые привели к экономической рецессии и снизили покупательскую способность населения. «„Планета“ и Imall Эспланада — новые, дорогие, построенные по современным принципам объекты. Они возводились на такие прогнозные потоки людей и арендных платежей, которых сейчас в силу экономических факторов не наблюдается»,— пояснил Константин Копытов. Директор УК «Столица» полагает, что, по изначальному замыслу инвесторов, перечисленные ТЦ должны были окупиться в течение 6–7 лет, исходя из ставки 15% годовых. Однако получение убытков может увеличить срок их окупаемости в среднем до 15 лет.

Евгения Ахмедова