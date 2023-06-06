Бывший завод IKEA перезапустили в Новгородской области под брендом «Экстраверт»

Бывший завод покинувшей Россию шведской IKEA в Новгородской области возобновил работу под брендом «Экстраверт». Это произошло после более чем годового простоя. На заводе уже возобновили производство мебельных плит. Сделка по покупке актива была завершена в марте 2023 года.

В течение полугода планируется начать производство мебельных комплектующих, а после — и самой мебели. Об этом на открытии фабрики рассказал гендиректор компании «Инвест Плюс», а также совладелец «Слотекса» Вадим Осипов.

«Мы планируем сохранить всю ту продукцию, которую завод изготавливал, это ЛДСП и мебель, в планах также еще один формат — мебельные комплектующие»,— сказал господин Осипов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сейчас на фабрике работает более 350 сотрудников и планируется увеличение штата. Ранее Вадим Осипов говорил, что после выхода на стабильные технико-экономические параметры предполагаются дополнительные инвестиции в размере до 3 млрд руб.

Slotex производит на четырех своих площадках в Ленинградской области мебельные плиты, столешницы и фасады для кухонной мебели, поставлявшиеся также IKEA. По собственным данным, выручка в 2021 году составила 5,8 млрд руб.

«Икеа Индастри Новгород» — самое крупное производство IKEA, работавшее в России. Производственная мощность завода по выпуску ЛДСП составляет более 500 тыс. куб. м шлифованной продукции, а фабрики корпусной мебели — более 7 млн единиц в год.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «IKEA попрощалась с фабриками».

Мария Федотова