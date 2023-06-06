В Новгородской области запустили мебельное производство на бывшем заводе IKEA

Во вторник, 6 июня, в Подберезье Новгородской области состоялся торжественный запуск производства на бывшем заводе IKEA. В конце апреля новый владелец, компания «Инвест Плюс», связанная с петербургским производителем кухонных столешниц и фасадов «Слотекс», переименовала предприятие — с ООО «Икеа Индастри Новгород» на ООО «Экстраверт».

Как сообщили в компании, на новом производстве будет налажен выпуск ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и корпусной мебели. Производственная мощность завода по выпуску ЛДСП составит более 500 тыс. кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели — более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год. В прошлом на этой мебельной фабрике выпускались популярные модели гардеробных систем и кухонь шведского бренда.

Ранее генеральный директор и бенефициарный собственник ООО «Инвест Плюс» Вадим Осипов заявлял, что у компании есть трехлетний план, первым этапом котором как раз является запуск производства, которое досталось в наследство от IKEA. После выхода на стабильные технико-экономические параметры стратегия компании предполагает поэтапное расширение площадки и дополнительные инвестиции в течение ближайших двух-трех лет в размере до 3 млрд рублей, отмечал господин Осипов.

Новгородское ООО «Экстраверт» является самой крупной производственной площадкой, ранее принадлежавшей компании IKEA в России. Сделка по покупке актива была завершена в марте 2023 года.

О том, как шведская компания IKEA избавлялась от всех производств в РФ, читайте в материале «Ъ».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте