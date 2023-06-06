На Кубани планируют собрать 12,4 млн тонн зерновых

В этом году в Краснодарском крае планируют сохранить урожай зерновых на уровне прошлого года и собрать не менее 12,4 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в регионе к уборке урожая приступят в ближайшие две недели, а завершат ее в максимально короткие сроки. Для быстрого реагирования на проблемные вопросы на период уборки в минсельхозе региона создали координационный штаб. С 10 июня также заработает круглосуточная горячая линия, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В связи с непогодой нужно обратить особое внимание на готовность зерносушильных пунктов, чтобы сберечь весь урожай. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить сбор зерновых на уровне прошлого года — не менее 12,4 миллиона тонн»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил своему заместителю Андрею Коробке проконтролировать готовность мощностей для хранения зерна — элеваторов, хлебоприемных пунктов и складов. По словам вице-губернатора, в сельскохозяйственных организациях есть более 240 сушилок и 2,7 тыс. зернопогрузчиков, которые позволят сократить сроки уборки, и, следовательно, снизить потери.

Андрей Коробка отметил, что элеваторы уже полностью готовы к хранению урожая. На Кубани работают 45 хлебоприемных предприятий, общая емкость которых составляет 4,4 млн тонн. Еще около 8,3 млн тонн могут принять на хранение аграрии.

В 2022 году аграрии собрали 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых на площади 1,9 млн га. Из них 10,7 млн тонн составил урожай пшеницы.

Татьяна Ручкина

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