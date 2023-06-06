Американский венчурный инвестфонд Sequoia выделит китайское и индийское подразделения в отдельные компании. Об этом пишут Bloomberg, The Wall Street Journal и другие американские СМИ со ссылкой на письмо, которое инвестфонд отправил инвесторам.

В результате к марту 2024 года будут существовать три независимые компании, работающие в США, Китае и Индии. Как отмечается в письме, «управлять децентрализованным глобальным бизнесом становится все сложнее», возникает конфликт интересов между разными подразделениями. Существует и еще ряд причин, заставляющих реорганизовать бизнес.

По мнению американских СМИ, выделение китайского подразделения может быть в числе прочего связано с усилением давления властей КНР на американские и другие западные компании. В апреле китайские власти провели обыск в шанхайском представительстве американской консалтинговой компании Bain. В марте в Китае прошли обыски и задержания сотрудников американской аудиторской компании Mintz. Также Китай оштрафовал консалтинговую компанию Deloitte на $30,8 млн.

Яна Рождественская