Путин поручил вернуть в школы черчение с осени 2024 года

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поручил вернуть преподавание черчения в школах, а также на технологическом (инженерном) профиле колледжей и техникумов. Согласно распоряжению, черчение начнут преподавать в следующем учебном году (2024/25).

В распоряжении президента говорится, что решение принято «в целях укрепления кадрового потенциала промышленности». За выполнение распоряжения ответственно правительство, оно должно представить президенту свои предложения 1 августа 2023 года.

В советских школах черчение изучалось как отдельный предмет с 1930-х годов. В 2000-х годах его преподавали в девятых классах и только один час в неделю. Потом предмет стал факультативным. Официально черчение было исключено из школьной программы в 2019 году.

4 апреля Владимир Путин приехал на завод в Туле, где встретился с губернатором Тульской области Александром Дюминым. Губернатор назвал черчение «началом азов по инженерным знаниям» и попросил президента вернуть этот предмет в школы.

Подробнее о встрече — в репортаже «Повторение — мать черчения».

Анастасия Ларина