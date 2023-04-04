Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть черчение в школы

Глава Тульской области Алексей Дюмин на заседании президиума Госсовета от имени «конструкторов, инженеров, технологов» попросил президента России Владимира Путина вернуть в школы уроки черчения.

«Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов — все просят вернуть в школу черчение. Это начало основ по инженерным знаниям»,— сказал Алексей Дюмин.

Господин Дюмин добавил, что другие подобные дисциплины не могут сравниться с черчением. «Это говорят конструкторы, молодые инженеры, это технологи всех направлений, всех отраслей — верните, пожалуйста, черчение в школьное образование»,— сказал он.

Заседание президиума Госсовета прошло сегодня, 4 апреля, в Туле. На нем господин Путин обсудил с членами Госсовета развитие российской промышленности в условиях санкций.

Олеся Павленко