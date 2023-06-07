Пермский производитель алкоголя регистрирует бренд итальянских ликеров

АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака Amaro. По данным сервиса Znakoved, при подаче заявки компания указал 33 класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), ликеры, коктейли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Znakoved Фото: Znakoved

Амаро (от итал. amaro — горький) — группа популярных в Италии горьких травяных ликеров крепостью от 16% до 35%. Аналоги под разными названиями производятся по всей Европе.

В компании «Амбер Пермалко» заявку на получение нового товарного знака не прокомментировали.

«Амбер Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства предприятия составляют свыше 1,5 млн декалитров алкоголя в год. Компания является одним из крупных налогоплательщиков региона. Выручка в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб.