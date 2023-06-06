Экс-подрядчик задолжал школе

Арбитражный суд Курганской области взыскал с московского АО «Авиапромстрой» почти 55 млн руб. в пользу средней школы №52 Кургана. Это неотработанные авансовые платежи по муниципальному контракту стоимостью 1,1 млрд руб. на строительство нового здания учебного заведения, которое должно было стать самым большим в Кургане. В феврале заказчик и подрядчик расторгли договор по соглашению сторон. Ответчик в судебном процессе не участвовал, отзыв по существу иска не представил. В конце мая Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Авиапромстрой» наблюдение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость контракта на строительство школы составляла 1,1 млрд руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Стоимость контракта на строительство школы составляла 1,1 млрд руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Курганская средняя общеобразовательная школа №52 добилась взыскания 54,8 млн руб. с АО «Авиапромстрой» (Москва), которое являлось генеральным подрядчиком строительства нового здания учебного заведения. Арбитражный суд Курганской области удовлетворил соответствующий иск муниципального учреждения. Полный текст решения опубликован в картотеке арбитражных дел.

Иск школа направила в марте этого года и потребовала взыскать с бывшего подрядчика неосновательное обогащение в размере 54,7 млн руб. и 135 тыс. руб. процентов за пользование чужими деньгами. Согласно материалам дела, речь идет о сумме неотработанного аванса по муниципальному контракту, заключенному сторонами в августе 2021 года. «Авиапромстрой» стал единственным участником и победителем соответствующих торгов. Изначально цена контракта составляла 915 млн руб., но впоследствии выросла до 1,1 млрд. Подрядчик должен был до конца 2022 года построить здание школы на 1,5 тыс. мест в 12-м микрорайоне Заозерного района Кургана. Но этого не произошло. В начале февраля контракт был расторгнут по соглашению сторон. Всего в 2021—2022 годах заказчик перечислил подрядчику более 532 млн руб., но сумма фактически исполненных и принятых работ составила 477 млн. Неизрасходованная часть аванса и задолженность генподрядчика составила 54,7 млн руб. «Авиапромстрой» ее не оспаривал. В ответе на претензию истца представители компании указали, что не смогли вовремя погасить долг из-за «временно сложившихся финансовых трудностей», гарантируя оплату задолженности в кратчайшие сроки. Однако денег школа не дождалась и обратилась в суд.

Согласно материалам дела, ответчик в процессе не участвовал и не представил отзыв по существу иска в течение всего разбирательства. Несколько раз АО заявляло ходатайства о проведении судебного заседания путем веб-конференции, но во время заседаний к онлайн-трансляциям не подключался. «Суд признает установленным факт удержания ответчиком спорной суммы без каких-либо оснований, установленных законом или контрактом. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о выполнении спорных работ на заявленную сумму, ответчиком суду не представлено. Ходатайство о назначении судебной экспертизы не заявлено»,— говорится в решении суда.

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По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Авиапромстрой» было зарегистрировано в Москве в 2010 году. Основной вид деятельности — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». 76% уставного капитала компании принадлежало АО «Авиапром» (Москва), остальное пятерым гражданам РФ. В 2020–2022 годах «Авиапромстрой» получила почти 50 контрактов на строительство и ремонт социальных объектов в разных регионах России на общую сумму 8,4 млрд руб. В том числе подрядчик строил детскую поликлинику в Кургане за 344 млн руб. Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. В конце мая Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО «Авиапромстрой» наблюдение. На сегодня семь кредиторов предъявили требования к компании.

Новое здание школы на 1,5 тыс. мест в Заозерном районе презентовали как самое большое и современное учебное заведение в Кургане. Здесь планировалось разместить обеденный зал на 550 мест, столовую, спортивный зал с душевыми, актовый зал на 392 места, медицинский кабинет, учебные классы и помещения для групп продленного дня. Сейчас строительством школы занимается ЗАО «Курганстальмост». В апреле предприятие сообщало, что степень готовности объекта составляет 25%. Тогда объект посетил губернатор Курганской области Вадим Шумков и сообщил, что есть отставание по срокам. «Причин, как всегда, несколько, и они банальны: время “съел” слабый контроль заказчика в части сроков проектирования и самого хода строительства. Сильно затянул предыдущий подрядчик, нахватавший по стране десятки объектов, явно выходивших за рамки его возможностей»,— комментировал глава региона. В мае он сообщил, что «работы вышли на необходимую мощность». Новый срок окончания работы — конец декабря 2023 года.

Юлия Гарипова