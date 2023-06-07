Оружейный арсенал бывшего вице-спикера краевого заксобрания продали на торгах

На недавних торгах продана часть оружейного арсенала бывшего вице-спикера краевого заксобрания Евгения Вязникова. Согласно сообщению в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, два охотничьих ружья господина Вязникова нашли нового владельца. Им стал бизнесмен Вячеслав Мясников, зарегистрированный в поселке Куеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Господин Мясников купил на торгах за 32,5 тыс. руб. чешскую винтовку марки CZ-452-2EZKM Калибр 12 LR, 2006 года выпуска. Начальная стоимость охотничьего оружия составляла — 32 тыс. руб. Также бизнесмен стал владельцем самозарядного карабина BenelliArgo-EComfort калибр 308 Win 2021 года выпуска. За него победитель аукциона предложил 60 тыс. руб. при начальной цене лота в 56 тыс. руб. Торги по продаже ТОЗ-34 ЕР 12х70, 1996 года выпуска (5 тыс. руб.) не состоялись.

По данным сервиса kartoteka.ru, Вячеслав Мясников является единственным учредителем пермского ООО «Экологика», учрежденного в 2021 году. Как указано на сайте «Экологики», компания занимается сбором, транспортировкой, переработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов в Пермском крае.

Напомним, что Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В мае 2011-го господин Вязников был освобожден от полномочий депутата в связи с вступлением силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года экс-парламентарий, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автобусом. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также лишил права управления транспортным средством. В феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал Евгения Вязникова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляет 14,5 млн руб.