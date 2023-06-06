Воронежский концерн «Созвездие» выплатит Минобороны 14 млн рублей неустойки за несвоевременную поставку разведкомплексов

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к АО «Концерн “Созвездие”» (структура «Ростеха»; управляется ГК «Динамика») о взыскании неустойки за несвоевременную поставку в 2021–2023 годах разведывательно-сигнализационных комплексов скрытного наблюдения 1К144 на сумму 537 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ведомство добивалось взыскания 42,1 млн руб. Просрочка составила 241 день. В «Созвездии» с таким расчетом не согласились, отметив, что из этого срока должен быть исключен период моратория, в который неустойка начисляться не должна. Суд с этими доводами согласился и рассчитал неустойку в размере 14,5 млн руб.

В «Созвездии» также отметили, что задержка была связана с действиями соисполнителей — Борисоглебского приборостроительного завода и тамбовского завода «Ревтруд», которые не смогли своевременно найти поставщиков комплектующих.

Олег Мухин

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