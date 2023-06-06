Сочинский застройщик Анзор Пруидзе арестован по подозрению в мошенничестве

В Сочи арестован владелец и гендиректор строительной компании «Юг-строй» Анзор Пруидзе, сообщили «Ъ-Юг» активисты инициативной группы обманутых дольщиков. Центральный суд Сочи избрал господину Пруидзе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. Это уже третье уголовное дело в отношении известного сочинского застройщика.

По данным «Ъ-Юг», поводом к возбуждению дела стало заявление в правоохранительные органы одного из кредиторов Анзора Пруидзе, который предъявил застройщику претензии на 11 млн руб. Дело возбуждено по статье «мошенничество». Господин Пруидзе утверждает, что уже вернул долг, поэтому оснований для возбуждения дела нет. Другие подробности нового уголовного преследования Анзора Пруизде пока неизвестны.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в апреле 2022 года Хостинский районный суд Сочи признал Анзора Пруидзе и пятерых его сообщников виновными в мошенничестве со средствами покупателей недвижимости в ЖК «Туапсинский», а также в апарт-комплексах «Фазотрон» и «Горизонт», ущерб превысил 1 млрд руб. В июле прошлого года Краснодарский краевой суд смягчил приговор господину Пруидзе – вместо семи лет в колонии он был приговорен к лишению свободы на срок 6,5 лет. В итоге застройщик вышел на свободу сразу после вынесения решения апелляции, так как он отбыл срок в СИЗО в ходе следствия и суда.

Анна Перова, Краснодар