Основное имущество племзавода «Разуменский» в Белгородской области могут продать за 289 млн рублей

Конкурсный управляющий белгородского ЗАО «Племзавод "Разуменский"» Андрей Овчинников выставил на очередные торги имущество компании. Начальная цена крупнейшего лота составляет 677 млн руб. Торги пройдут в форме публичного предложения, следует из сообщения.

В основной лот входят заложенное в МИнБе и незаложенное имущество, включая здания и оборудование предприятия. Заявки принимаются с 26 декабря 2022-го по 5 июня 2023 года. Цена отсечения — 288,8 млн руб. Также отдельными лотами выставлены земля, коровы и сельхозтехника; нежилые здания и помещения; земля под тепличный комплекс.

Племзавод был обанкрочен в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом, ранее оценивалась в 1,8 млрд руб. Имущество племзавода пытаются продать с 2020 года.

Олег Мухин