В Башкирии предложили приостанавливать действие водительских прав за неявку в военокомат

Депутаты Курултая намерены вынести на рассмотрение в первом чтении законопроект о приостановке действия водительских прав для граждан, не явившихся в военкомат по повестке о призыве на военную службу. Соответствующие изменения планируется внести в республиканский кодекс «О безопасности дорожного движения». Документ уже получил положительное заключение регионального правительства.

Законопроект предполагает создание единого реестра водителей, доступ к которому получат ГИБДД и Башвоенкомат. В случае неявки гражданина на призывную комиссию в течение 20 дней после получения повестки действие его водительских прав будет приостановлено, а передвижение по России на автомобиле будет ограничено, сообщила заместитель председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая Елена Родина.

Документ направлен на повышение эффективности механизма воинского учете, а также оповещения граждан о явке на связанные с призывом мероприятия. Ранее аналогичные изменения были внесены в федеральное законодательство.

В случае ошибок при работе этой системы гражданину нужно будет прийти в военкомат и разбираться в произошедшем, сообщила Елена Родина.

Наталья Балыкова

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