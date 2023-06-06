Нижегородская область заняла 50 место в экологическом рейтинге России

По итогам весны 2023 года Нижегородская область опустилась на одну строчку в национальном экологическом рейтинге регионов России организации «Зеленый патруль» и оказалась на 50 месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга остались Тамбовская и Белгородская области, а также республика Алтай. В конце списка — Забайкальский край, Свердловская и Челябинская области.

Рейтинг составляется с 2008 года на основе публикаций СМИ, сообщений организаций и органов власти, обращений граждан и других. Эксперты оценивают упоминаемые события по категориям «экосфера», «техносфера» и «социум», выставляя баллы по разным критериям. На основе этих оценок информационно-аналитическая система формирует рейтинг.

Анастасия Еремина