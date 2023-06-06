Горные курорты Сочи и Китая договорились о сотрудничестве

Горные курорты Сочи и Китая подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

О взаимодействии договорились дирекции курортов «Роза Хутор» и «Тайву». Соглашение направлено на популяризацию активного отдыха, горного туризма и занятий спортом. Курорты планируют достигнуть увеличения турпотока.

«Планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку»,— говорится в сообщении.

Кроме того, «Тайву» и «Роза Хутор» обменяются статистическими сведениями. Это поможет сторонам прийти к лучшему пониманию особенностей горного туризма в соседних странах. Это позволит повысить узнаваемость курортов Сочи в Китае и «Тайву» среди россиян.

Китайский горнолыжный курорт находится в провинции Хэбэй. Зимний сезон на «Тайву» длится в течение 150 дней в году.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram