Восемь авторов в поисках персонажа
«Балет Москва» показал себя в новых «Ракурсах»
«Балет Москва», входящий в состав театра «Новая опера», представил новую программу — «Ракурсы-3». По мнению Татьяны Кузнецовой, в поиске молодых хореографов, который «Новая опера» ведет с 2023 года, наконец-то обозначились реальные перспективы.
Первые «Ракурсы» — программы из восьми новелл молодых авторов, большая часть которых танцует в труппе «Балет Москва»,— появились в репертуаре театра три года назад (см. “Ъ” от 21 ноября 2023 года и 19 июня 2025 года). Собственно, в остальном мире так и выращивают хореографов: позволяют неугомонным танцовщикам поработать с коллегами и представить итоги на суд публики. В Москве этот способ применил в Большом Алексей Ратманский в нулевые годы, основав «Мастерские»; плоды трудов показывали на верхней (репетиционной) сцене театра узкому кругу приглашенных балетоманов. В десятые прогремела «Точка пересечения» в Музтеатре Станиславского — на премьеры на Малую сцену уже продавали билеты, и дебютант «Точки» хореограф Андрей Кайдановский в одночасье стал любимцем зрителей. Однако инициативы двух главных столичных театров долго не протянули — по разным причинам.
В отличие от этих недолговечных проектов «Ракурсы» «Новой оперы» сразу застолбили себе место в постоянном репертуаре театра, хотя составляющие их программу новеллы (по условиям проекта постановка не должна превышать 10 минут) оказались пестры по качеству и таланту авторов.
Однако «двойки» здесь не ставят — «своим» (танцовщикам труппы) предоставляется новая попытка. В «Ракурсах-3» — половина хореографов из «Балета Москва», и, кажется, упорство театра принесло плоды.
Один из них — артист Максим Исаков. В первых «Ракурсах» он показал отлично срежиссированную семейную сценку с яркими хорео-портретами персонажей и эффектной развязкой. В «Ракурсах-2» — сентиментальный, классически-старомодный любовный дуэт. Сейчас — «Антигравитацию» на музыку Балиса Дварионаса, динамичную кордебалетную сцену с многослойным рисунком мизансцен и толковой современной лексикой. К тому же сложносочиненную композицию хореограф сумел хорошо отрепетировать, а это случается нечасто. Продемонстрировав таким образом свои разнообразные умения, Максим Исаков явно дал понять, что дозрел до одноактного балета.
Артистка Дарья Комлякова, участница двух «Ракурсов», явила другой полезный дар: чуткость к конъюнктуре. В прошлый раз она показала монолог по-женски чувствительного парня, и выглядело это инфантильно. Сейчас хореографиня исправилась в номере «Семистрельная», вдохновленном «идеей одноименной иконы» (музыка, правда, светская — Джона Сермана). Солистка в коричневом пеплуме скорбела посредством взволнованных шене и подобия итальянских фуэте, а потом застыла у задника в луче света, льющегося с небес-колосников.
Оставшиеся одни, корифейки было забеспокоились — растерянно подержали ноги в a la second, попрыгали в асимметричных прыжках. Но к финалу «семистрельная» вернулась к пастве, и три девушки благоговейно приникли к ее телу.
Артист-хореограф Андрей Лега в номере «Типы» на музыку Валерия Родионова изобрел для шести парней и двух диванов тучу всяких поддержек, перебросок, подначек, подкруток, стараясь создать из кучи-малы атмосферу непринужденного мальчишника. Ребята разбегались, сбегались, сшибались в многоэтажные пирамиды. Однако на сцене было веселее, чем в зале — без сверхзадачи акробатические забавы превратились в самоцель. Любопытно, что израильский хореограф и саунд-дизайнер Ади Бутрус для своего номера «Невозможная форма» избрал схожий прием. Он тоже строил «пирамиды», хотя в другом, драматическом ключе. Медленно двигаясь, шестерка исполнителей составляла скульптурные группы из собственных тел. Глаз было не оторвать, и не только потому, что память подсовывала знаковые прототипы из истории искусства. Саспенс возникал из-за взаимодействия танцовщиков, не отводивших друг от друга настороженного взгляда: казалось, сейчас произойдет что-то непоправимое. Формальные задачи, решаемые в этой миниатюре, обернулись ее многозначным содержанием — и этот иностранный урок стоит запомнить отечественным авторам.
Бесспорно, дебютировавшие в «Ракурсах» израильтяне влили в проект свежую кровь. Номер хореографа Став Струз «Партизанка», в котором композитор Аарон Амрам использовал армянскую и польскую музыку, оказался удивительно органичным гибридом современного и народного танцев. Ансамблевая структура номера, невероятные трюки, наслаивавшиеся на могучий коллективный напор, воинственные «кавказские» руки, вихрь темпераментов, изломанная свобода тел — труппа «Балета Москва» в очередной раз доказала, что способна на подвиги.
Вклинившийся в молодежную программу старорежимный дуэт «Моцарт. Взмах пера» (на музыку Моцарта, разумеется) выглядел довольно неуместно. Да и рецензировать постановку Марианны Рыжкиной, ведущей в ГИТИСе курс «Искусство балетмейстера», пожалуй, непедагогично. Однако и эта работа сыграла свою поучительную роль, доказав, что балетмейстерское мастерство следует рассматривать с разных ракурсов. И тот, который избрала «Новая опера», явно продуктивнее официального.