Артист-хореограф Андрей Лега в номере «Типы» на музыку Валерия Родионова изобрел для шести парней и двух диванов тучу всяких поддержек, перебросок, подначек, подкруток, стараясь создать из кучи-малы атмосферу непринужденного мальчишника. Ребята разбегались, сбегались, сшибались в многоэтажные пирамиды. Однако на сцене было веселее, чем в зале — без сверхзадачи акробатические забавы превратились в самоцель. Любопытно, что израильский хореограф и саунд-дизайнер Ади Бутрус для своего номера «Невозможная форма» избрал схожий прием. Он тоже строил «пирамиды», хотя в другом, драматическом ключе. Медленно двигаясь, шестерка исполнителей составляла скульптурные группы из собственных тел. Глаз было не оторвать, и не только потому, что память подсовывала знаковые прототипы из истории искусства. Саспенс возникал из-за взаимодействия танцовщиков, не отводивших друг от друга настороженного взгляда: казалось, сейчас произойдет что-то непоправимое. Формальные задачи, решаемые в этой миниатюре, обернулись ее многозначным содержанием — и этот иностранный урок стоит запомнить отечественным авторам.