Глава правительства Херсонской области: ситуация в регионе после разрушения Каховской ГЭС под контролем

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что власти региона в случае необходимости готовы провести эвакуацию жителей прибрежных сел после разрушения Каховской ГЭС. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

«По обстановке в прибрежных районах Днепра. Ситуация под контролем. Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. Если это потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы»,— написал Андрей Алексеенко в Telegram.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что по состоянию на 7:17 (совпадает с мск) вода поднялась в некоторых местах на высоту 4 м. «Каховская ГЭС была построена так, чтобы противостоять нанесению ядерного удара… В результате удара в два часа ночи были разрушены верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. Вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению»,— отметил он. По словам главы города, в зону затопления после разрушения Каховской ГЭС могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал о разрушении 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час. Из-за разрушения Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории была объявлена эвакуация. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.