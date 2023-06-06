Экстрадированную из Петербурга Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии в Беларуси

Минский городской суд приговорил активистку Яну Пинчук к 12 годам колонии. Ее признали виновной по пяти статьям УК Республики Беларусь, в том числе в создании или участии в экстремистском формировании. Об этом утром 6 июня сообщили в Telegram-канале, созданном в ее поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Девушке вменили администрирование Telegram-канала «Витебск 97», который признали экстремистским в РБ после протестов 2020 года против президента Беларуси Александра Лукашенко. Сама госпожа Пинчук отрицает обвинение в ведении канала. По ее словам, она была подписана на канал и состояла в нескольких оппозиционных чатах. Позже эти чаты также признали экстремистскими.

Всего девушка получила пять уголовных статей: обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности (ч. 3 ст. 293 УК РБ), призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ст. 361 УК РБ), создание экстремистского формирования или участие в нем (ст. 361-1 УК РБ), разжигание вражды или розни (ст. 130 УК РБ) и создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней (ст. 290-4 УК РБ).

Напомним, что Яна Пинчук с 2019 года находилась в России. Однако в июле прошлого года ее экстрадировали из Петербурга в Беларусь.

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