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В Бурятии после схода селя отрезан район, где проживает более 5 тыс. человек

Окинский район Бурятии, где проживает более 5 тыс. человек, оказался отрезан после схода селя. Как сообщило региональное министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, полностью перекрыто движение по единственной дороге, соединяющей район с остальными территориями республики. Восстановить его по одной половине проезжей части планируется не ранее чем в середине дня 7 июня.

«Сход селя произошел поздно вечером 5 июня. Объем сошедшей с гор массы составляет более 3 тыс. кубических метров. Сход селевого потока продолжается. В настоящее время ведутся восстановительные работы, работает бригада дорожников, погрузчики, самосвалы. На место дополнительно направлена техника»,— уточняется в сообщении.

Окинский район Бурятии расположен в юго-западной части республики, граничит с Иркутской областью, Республикой Тыва и Монголией. Он полностью окружен хребтами и отрогами Восточного Саяна и Большого Саяна. Из-за сложных климатических и географических условий приравнен к районам Крайнего Севера.

Влад Никифоров, Иркутск

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