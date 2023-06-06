В Петербурге прошли обыски у фигурантов «Весны»

В Санкт-Петербурге прошли обыски у фигурантов дела «Весны» (движение «Весна» признано иностранным агентом и экстремистской организацией) Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, пишет 6 июня правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признаны в России иностранным агентом). О причинах обыска не сообщается.

По данным проекта, Евгения Затеева планируют везти на Московский вокзал. «Скорее всего активиста доставят в Москву»,— отмечает «ОВД-Инфо». К нему выехал адвокат «Первого отдела». Правоохранительные органы об обысках и их причинах не сообщали.

Напомним, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин в настоящий момент фигурируют в уголовном деле о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). В движении заявляли, что связывают заведение дела с активностью «Весны» в преддверии 9 мая, когда активисты анонсировали антивоенные акции на торжественных мероприятиях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение «Весна» включено в реестр организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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