ФСБ обвинила военную разведку Украины в подготовке теракта с применением «грязной бомбы»

ФСБ заявила, что украинская военная разведка планировала на территории России теракт, в том числе с применением «грязной бомбы». По данным спецслужбы, с начала 2023 года подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины провели пять боевых вылетов на территорию России и повредили объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах. Два пилота задержаны. Они дали признательные показания о планируемых терактах.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы»,— говорится в сообщении спецслужбы (цитата по ТАСС).

ФСБ утверждает, что для организации диверсий в России руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов создал специальную службу, в состав которой вошла легкомоторная авиация. Из сообщения ФСБ следует, что эта служба должна была снабжать средствами поражения диверсионно-разведывательные группы, а также сбрасывать бомбы на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

«В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей»,— говорится в сообщении. По данным ФСБ, координировать легкомоторную авиацию должна была войсковая часть № 3449 с наименованием «Легион».

Согласно полученным ФСБ данным, с начала года подразделения украинской военной разведки провели пять боевых вылетов на территорию России и повредили объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах. «В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах»,— отметили в ФСБ.

7 мая ФСБ сообщила, что украинские дроны пытались атаковать аэродром Северный в Ивановской области. Как утверждает спецслужба, целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Пилот, а также завербованные члены диверсионно-разведывательной группы были задержаны в Тульской области в момент передачи средств поражения.