Томская гордума обратится к областному парламенту с просьбой вернуть прямые выборы мэра

Городская дума Томска направит обращение в законодательную думу региона с предложением вернуть прямые выборы мэра. Соответствующее решение муниципальный парламент принял на своей сессии 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Автором обращения является депутат Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск»). «Избрание главы муниципального образования на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права… отражает тенденцию на демократизацию общества, а также гарантирует местному самоуправлению осуществление гражданами путем выборов своего прямого волеизъявления»,– говорится в тексте обращения. Выступая на сессии, господин Лютаев в качестве аргумента в пользу возвращения прямых выборов привел несостоявшийся конкурс на пост главы города.

Вопрос не вызвал обсуждения. За принятие обращения проголосовали 16 депутатов при всего двух против. «Решение принято, все вздрогнули»,– прокомментировал итоги голосования Андрей Петров, выполнявший обязанности спикера в отсутствии Чингиса Акатаева.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», областная дума отменила прямые выборы мэра Томска в октябре прошлого года.

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Валерий Лавский