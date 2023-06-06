ВС России и Китая провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Вооруженные силы России и Китая провели шестое совместное воздушное патрулирование. Оно прошло в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей, сообщило китайское Минобороны. Какие-либо подробности не приводятся. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, 6 июня обе стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей»,— говорится в пресс-релизе китайского ведомства.

Министры обороны России и Китая еще в ноябре 2021 года договорились об активизации совместных учений. В мае 2022-го военные двух стран проводили воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре прошлого года Россия и Китай также провели совместные военные учения в Тихом океане.

Лаура Кеффер